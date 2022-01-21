葵涌邨逸葵樓居民禁足首晚9時後獲派飯　有美心燒味飯等8款可揀

【Omicron/新冠病毒/美心/燒味飯/派飯】葵涌邨逸葵樓出現約20宗確診個案，政府於傍晚6時宣布，大廈居民需要留在住所5日，至1月26日，期間政府會安排派飯，並派發物資。《香港01》獲得數張居民飯盒照片，並綜合居民形容，落樓檢測後就可選飯盒及取物資，有燒味飯、雞髀紅腸飯、雞扒腸仔飯等多款可選；以居民獲得的粟米肉粒飯與早前竹篙灣檢疫中心傳出的「粟米肉磚飯」相比，似乎較可入口。不過有居民反映，直至晚上9時許才獲派飯。據了解，居民膳食由美心供應。



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居民網上展示飯盒相 不再有「粟米肉磚飯」

立法會議員陳恒鑌表示，有居民直至晚上9時許才獲得派飯，他引述指有提供數種款式予居民選擇。禁足令下，居民本安排的活動沒法進行，他指有居民反映需要覆診，正協助處理改期。

政府向逸葵樓派發飯盒及物資，有居民於網上表示，有數款飯盒可選，既有燒味飯，亦有冬瓜排骨等。《獨立媒體》拍攝到有美心餐務的貨車䣃下飯盒。

比較逸葵樓居民分享的粟米肉粒飯照片，與早前竹篙灣檢疫中心引起熱議的「粟米肉磚飯」，感覺較容易入口。

政府亦為居民準備物資，按網上分享的圖片，物資包括一整條十卷的廁紙、杯麵、橙、蘋果、沙甸魚罐頭、洗潔精、洗頭水、洗手液、牙膏牙刷套裝、一盒50個的口罩等。