逸葵樓大爆疫　專家料年初四恢復堂食微乎其微　餐飲業嘆年關難過

葵涌邨逸葵樓感染群組大爆發，消息指該群組今日（22日）再新增40宗初步陽性個案，另同邨映葵樓亦傳有逾30宗個案，即合共增逾70宗。



臨近農曆新年，原有望最快於年初四或以「疫苗氣泡」為基礎，重開晚市堂食。呼吸系統專科醫生梁子超認為，初四恢復晚市堂食機會「微乎其微」，目前首要擔心第五波疫情走勢會更「慘烈」。



香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，因應葵涌邨逸葵樓疫情大爆發，憂政府延長禁晚市堂食安排，形容原應是生意「旺季」的過年時間變成「年關難過」。飲食界預料將少四成生意，更估計不少酒樓會「捱唔住」結業。



▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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對於逸葵樓感染群組大爆發，會否影響年初四重開晚市堂食。黃家和表示，1月7日起禁晚市堂食時「已打定輸數」，本寄望2月4日可透過「疫苗氣泡」為基礎局部開放，但按目前情況「幾擔心」，憂政府會延長食肆限制，相信政府都會「好小心」。

黃家和說。（資料圖片）

料食肆營業額跌四成

黃家和表示，1月、2月向來是行業旺季及重要時期，尤其農曆新年帶來的生意額，足以捱過全年最淡市的3月、4月，按過往兩年限制堂食經驗，食肆營業額會跌四成，稱推算原預計新年帶動業界可達100億元的生意額，「最少跌咗40億元。」

他指，雖然規模較小的餐廳可轉型推出外賣、盆菜等，惟以經營宴席為主的酒樓，不能做春茗及團拜生意，或要面臨停業，勢累及一眾從業員、食材供應商等，形容是「年關難過」。他希望政府提供支援，明言即使財政司再派消費券，但餐廳無法做堂食，對飲食界幫助不大。

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼

