逸葵樓料存多個傳播源　梁子超憂第五波高度擴散全港　籲市民留家

逸葵樓感染群組大爆發，消息指逸葵樓及映葵樓，今（22日）合共新增逾70人初步確診，即累計有逾90人中招。當局昨晚初步評估，認為源頭是絲麗酒店檢疫走漏的巴裔婦，其丈夫受感染後曾到逸葵樓拾荒，期間與一名清潔工有接觸，不排除清潔工到每層清潔時播疫。



呼吸系統專科醫生梁子超認為，按照目前擴散速度及人數，相信樓宇內存有多個傳播源，並以繼發式「一代傳一代」急速爆發。他形容，目前最大隱憂是當局的圍封行動有所延遲，有關個案曾走出社區，涉及數十人的行蹤難即時全部追查到，致第五波疫情有機會高度擴散到全港。梁認為，港府應呼籲市民留家，並進一步加強檢測能力。



呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

葵涌邨逸葵樓及映葵樓感染人數突增。呼吸系統專科醫生梁子超認為，按照目前擴散速度及人數，不是只由一名超級傳播者引起，相信受感染的接觸者已再持續將病毒傳播出去，涉事樓宇內，估計已存有多個傳播源，故出現繼發式傳播，以「一代傳一代」方式急速爆發。

梁子超認為，目前葵涌邨疫情最大隱憂，是由於圍封行動啟動時間稍遲，逸葵樓個案潛伏期內曾在社區活動，可造成高度擴散，「（受影響）唔止係幾座樓，係急速擴散全港。」他說，數十名患者在全港的行蹤很難即時全部追查到，尤其如有漏報及瞞報情況，只能「有得追盡量追」。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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梁子超認為，現面對第五波疫情高度擴散，政府應呼籲市民留家，除檢測中心外，要進一步加強實驗室檢測能力，以擴大社區檢測量，「仲有啲機會阻截」。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚晚餐▼



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▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼

