袁國勇研究：Omicron致病性較Delta低　打針或令病毒減弱變感冒

Omicron變種病毒有驚人的傳播力，引發本港第五波疫情多條傳播鏈，但暫時嚴重個案不多。香港大學微生物學系一項最新研究發現，Omicron變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他變種新冠病毒低，研究也解釋了病毒毒性降低的背後機制。

負責研究的港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，研究發現人體因為疫苗或感染刺激免疫系統對抗病毒，因而壓迫新冠病毒基因變種試圖擺脱人類的免疫系統，但這些基因突變也同時降低病毒在肺部的繁殖效率，期望Omicron繼續循這進化軌跡，成為一種溫和、只導致普通感冒的冠狀病毒。



研究人員透過一系列的細胞和小鼠模型，了解Omicron在細胞內的複製能力和致病性。 發現在人類肺部和腸道上皮細胞的實驗中，Omicron活病毒的複製量，比原始毒株(即野生型)及 Alpha、Beta和Delta等為低。與野生型病毒相比，Omicron在人類肺部上皮細胞中的複製效率大幅降低。研究顯示，Alpha、Beta和Delta變種病毒的複製水平，則與野生型相似或較高。

袁國勇研究發現Omicron病毒複製能力和致病性較其他變種新冠病毒低。（資料圖片/歐嘉樂攝）

上皮細胞覆蓋人體器官的內外表層，包括呼吸道和腸道。上皮組織負責保護、分泌、過濾，以及感覺接收等各項人體功能。

+ 8

研究發現當小鼠感染了病毒，Omicron在上呼吸道和下呼吸道的複製，都比野生型及Delta病毒為少。對小鼠肺部組織分析，與野生型和Delta相比，感染Omicron導致肺部的炎症和損傷為低。

該研相信，全球疫苗接種策略已迫使SARS-CoV-2進入新軌跡，藉降低複製適應性以換取更好的免疫逃逸。根據這發展，疫苗接種包括額外加強針可能會進一步引導病毒突變及減弱。