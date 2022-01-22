葵涌邨爆疫｜消息︰紀律部隊集結人手增援　各警區正抽調機動部隊

逸葵樓感染群組大爆發，有立法會議員引述消息，指今日至少有130宗初確診，絕大部份來自爆疫的葵涌邨，估計為防病毒擴散，「最低消費需要全邨強制檢測。

消息指，各大紀律部隊正集結人手，以備有需要時增援協助圍封行動。據了解，各大警區正抽調機動部隊（PTU）人手，其他紀律部隊亦會各借出數十名人員，包括消防、入境、海關，以準備應急需要。除警隊外，據了解，逸葵樓昨晚首日圍封行動，海關亦有派員落場協助運作。



▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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消息指，逸葵樓群組今日增逾40宗初確診，涉及逸葵樓及映葵樓居民。立法會議員陳恒鑌中午引述消息稱，逸葵樓及映葵樓新增初確診個案，更已增至逾70宗，結果有待確定。下午陳再引述消息，指今日初確診數字或逾130宗，絕大部份個案來自葵涌邨，料全邨今日至少須納入強檢名單。

▼1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼



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政府於昨晚6時起，規定逸葵樓居民禁足家居隔離5天，直至下周三（26日）早上才可解禁外出，全部2,700名居民需要每天接受檢測，當局會要求居民檢測完後留在家中，減少交叉感染機會，當局提供一日三餐及部分日用品。

▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼

