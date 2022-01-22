封區｜葵涌邨逸葵樓禁足首日　居民批效率慢、樓層無大清潔

葵涌邨逸葵樓爆發Omicron疫情，政府周五（21日）傍晚6時起實行禁足令強制檢測五日。經過一晚後，有居民投訴當局效率慢，昨晚10時才獲派晚飯，今早（22日）亦要至早上10時才取得早餐，至中午1時亦未有午餐。

有居民亦不滿大廈各樓層走廊未有進行大清潔，也沒有人通知居民何時可落樓進行檢測。居民又要求政府上門進行檢測，「我哋落去搭𨋢都好容易被傳染，都唔知邊個係中咗招！」



逸葵樓居民余小姐透露，現時大廈只得大堂有保安把守，而各樓層則不見有人巡邏，不過她相信「居民都好乖，唔會周圍走」。另外，除了前日（20日）有人進行大清潔外，圍封後亦沒有聽到或不察覺各樓層有人清洗、或收垃圾等。她又表示，由昨日至今日亦沒有政府人員叫居民進行檢測，有職員向她指居民「隨時都落得去（進行檢測）」。

余小姐認為，現時傳大廈初步確診個案已飆升至70宗，故政府應上門為居民採樣，「我哋落去搭𨋢都好容易被傳染，都唔知邊個係中咗招！」她又稱昨晚晚餐與今日早餐分別為燒肉飯及點心，不滿道「菜都無條！」

另一居民林先生居於低層，他不滿批評政府效率緩慢，昨晚10時才收到晚餐，而今午至1時亦未有午餐，「其他樓層有朋友都收到，點解我哋未有？效率真係慢咗啲」。他指昨夜「頂唔順肚餓自己煮咗嘢食先，好彩買咗物資」。他又指，打算5日期間會「煲下劇、打下機」。

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▼1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼

