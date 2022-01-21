Little Boss前員工哭訴非賣品小動物被殺　批漁護署有殺錯無放過

銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名女顧客確診，政府決定撲殺Little Boss全港分店的倉鼠，而其他寵物店的倉鼠亦要撲殺。不過，有Little Boss前員工向《香港01》哭訴，漁護署將員工在辦公室內飼養多年、有先天缺陷而沒有出售的20多隻小動物亦一併人道毁滅，斥當局「點解有缺陷嘅小動物都唔放過？係咪當小動物只係垃圾？」

兩名前員工又指，該批小動物與倉庫內的小動物沒有接觸，而照顧的職員亦不會到倉庫。二人坦言目睹漁護署將寵物店及倉庫內小動物撲殺十分心痛：「好似望住屋企人被殺咁」。



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漁護署日前指，由於銅鑼灣Little Boss及其大埔倉庫有樣本對新冠病毒陽性，故兩處的小動物全部須「人道處理」，即會撲殺。馮小姐及鄭小姐分別於Little Boss辦公室任職一年及兩年，二人已於近月離職。鄭小姐指公司辦公室設「動物房」，如入口小動物有先天缺陷，包括皮膚病等，會放置於動物房內治療及飼養，並由辦公室內員工照顧。

她稱雖然辦公室動物房與倉庫於同一大廈，但位於不同樓層，職員之間亦不會有接觸。而動物房內亦沒有去年12月底抵港批次的小動物，當中不少小動物已飼養超過四至五年，大部份為兔子，亦有少量倉鼠及天竺鼠，故相信傳播病毒的機會極低。

對於該批小動物亦被漁護署人道毁滅，她飲泣道：「真係好無辜，呢批小動物本身都已經係有缺陷，但都唔放過。」

我哋每一隻都改咗名，對咗好多年、花咗好多心機，見住佢哋人道毁滅就好似送咗佢地去刑場咁。 Little Boss前員工鄭小姐

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▼1月19日，漁護署到Little Boss旺角分店人道毀滅小動物▼



鄭小姐續稱，對漁護署撲殺小動物十分心痛，「我哋每一隻都改咗名，對咗好多年、花咗好多心機，見住佢哋人道毁滅就好似送咗佢地去刑場咁。」

馮小姐亦認為，辦公室內動物與倉庫內的小動物分開飼養，亦並非供出售用途，但仍要被撲殺：「日日餵佢哋食嘢，同佢哋傾計，已經當咗係自己嘅寵物，唔明點解一刀切。」

職員：小動物入口後要先取得漁護署證明才可運到倉庫

對於不少人質疑寵物店處理小動物程序出錯，馮小姐澄清小動物入口後，要先取得漁護署證明，才可運到倉庫。在倉庫內有照顧員檢查及飼養，經過約一個月完觀察確保動物健康後，才會運到分店。在分店內亦會先照顧一段日子，再供發售。她又直言，於寵物店工作工時長、薪金低，「好多人都係因為熱愛小動物，先會做到落去。」

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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二人見到漁護署撲殺Little Boss及倉庫內的小動物，亦感到十分難過。鄭小姐直斥漁護署「有無覺得佢地係生命？係咪當係垃圾？」



《香港01》正就上述問題向漁護署查詢。