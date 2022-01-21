I Love Rabbit、Little Boss幾家分店多個樣本呈陽性　到訪者強檢

衞生署衞生防護中心表示，截止昨日（20日）晚上，最新化驗結果顯示，有4間寵物店採集的7個樣本呈陽性，當中包括元朗和銅鑼灣的I Love Rabbit，以及兩間位於旺角通菜街的Little Boss。此外，本港昨日新增兩宗初陽個案涉及Little Boss，分別包括銅鑼灣及旺角通菜街分店，二人曾到場買倉鼠，其中一人曾與早前染疫的女售貨員有接觸。

中心表示，綜合現階段掌握的流行病學調查和化驗結果，初步不能排除是由感染病毒的寵物，導致環境樣本的陽性檢測結果。



▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺倉鼠▼



中心表示，早前已分別在銅鑼灣Little Boss寵物店，以再大埔貨倉採集88個環境樣本。截止1月20日晚上，中心共在31間寵物店及有關貨倉採集共604個環境樣本。

四間寵物店樣本呈陽性 所有員工須檢疫

除了早前已公布於銅鑼灣Little Boss寵物店及大埔貨倉的18個環境樣本檢測呈陽性外，最新化驗表示，元朗教育路I Love Rabbit、銅鑼灣利園山道I Love Rabbit、旺角通菜街187號Little Boss，以及旺角通菜街啟運大廈Little Boss，採集的7個樣本亦呈陽性。

中心表示，上述新增的四間寵物店會被納入強制檢測公告。任何在1月7日至18日期間，曾身處上述店鋪的人士，都要接受檢測。而四間店鋪的員工都要到檢疫中心檢疫。

昨日新增一宗初陽個案，一名30歲女子曾到銅鑼灣Little Boss寵物店購買倉鼠，曾與疫女售貨員有接觸。（廖雁雄攝）

銅鑼灣Little Boss初陽客人 曾與染疫女售貨員接觸

此外，衞生防護中心昨日曾在記者會透露，有兩名初確人士分別曾到Little Boss買倉鼠，以及到旺角I Love Rabbit購物，衞生防護中心晚上再透露更多詳情。

一名30歲女子居於天水圍天盛苑盛謙閣。她在1月11日到到銅鑼灣Little Boss寵物店購買倉鼠，曾與早前染疫的女售貨員（#13047）有接觸，1月18日在竹篙灣檢疫，翌日結果呈初步陽性。她曾接種兩劑復必泰疫苗。

另一個案則涉及23歲女子，她居於石硤尾邨美如樓，在1月4日曾到旺角通菜街其中一間Little Boss寵物店購買倉鼠。她在1月17日出現流鼻水，19日到社區檢測中心檢測，其後檢測結果呈初步陽性。她亦曾接種兩劑復必泰疫苗。

政府專家顧問、港大微生物學系教授袁國勇晚上到逸葵樓視察，之後會見記者。（廖雁雄攝）

大埔倉庫約有3%倉鼠受到感染

政府專家顧問、港大微生物學系教授袁國勇晚上會見傳媒，表示他們在大埔倉庫中，共檢驗了100隻倉鼠，當中有3隻呈陽性，即大埔倉庫約有3%的倉鼠受到感染。

對於寵物店分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變。袁國勇表示，基因排序的初步結果顯示，發現人及倉鼠之間出現傳播的機會很大，「有幾強嘅證據顯示…特殊突變應該由倉鼠跳去人嘅機會係大…所以去到呢個階段，覺得開頭嘅決定，應該係正確決定。」

1月19日，漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠



+ 6

漁護署譴責有人阻礙交出倉鼠 已就事件報警

另外，漁農自然護理署昨晚發稿，譴責有人在新界南動物管理中心外阻礙市民交出倉鼠，以及接收市民原擬交予漁護署的倉鼠。署方強調，此舉阻礙部門的工作，並可能對其本身及公眾構成衞生風險，漁護署要求他們立即停止這些行為，並交回已取走的倉鼠。

漁護署指，今日已就事件報警，警告若有關人士繼續進行有關行為，或未有交回已取走的倉鼠，漁護署必定嚴肅跟進及交由警方處理。而截至昨日為止，新界南動物管理中心共已接收68隻倉鼠。

新界南動物管理中心啟動作為動物檢疫設施

署方又指，鑑於近日因須進行強制檢疫人士數目上升，而需要將其寵物交予漁護署進行檢疫和獸醫學監察的數目大幅增加，由今日（21日）起，將啟動新界南動物管理中心，作為另一個與新冠病毒個案有關的動物檢疫設施。中心除了接受倉鼠外，將暫停對外開放及接收所有其他動物，直至另行通知。

至於港珠澳大橋香港口岸動物居留所，則只會用於對新冠病毒檢測結果呈陽性的動物作檢疫和獸醫學監察用途。