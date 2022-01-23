林鄭出席記者會不戴口罩　袁國勇「打孖上」：社會領袖應以身作則

Omicron變種病毒及Delta變種病毒夾擊，引爆第五波疫情，但特首林鄭月娥周六(22日)會見記者時仍選擇除下口罩。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇在無綫節目《講清講楚》表示，無論是專家或社會領袖有需要以身作則，讓所有市民明白Omicron病毒傳播能力好強，以把第五波疫情盡快壓制下來。日前袁國勇提倡如有需要可戴兩個口罩，他出席節目時亦親身示範如何「打孖上」。



袁國勇表示，如特首檢測呈陰性，且在場人士均有佩戴口罩，相信「風險真係無乜」，但做法不理想。他解釋指，「專家或領袖一定要以身作則，我自己都戴兩個口罩俾大家睇…令所有市民明白Omicron傳播能力好強…」

袁國勇戴上兩個口罩，內裡是一個外科口罩，外面是布口罩。(無綫新聞截圖)

袁國勇戴上兩個口罩，內裡是一個外科口罩，外面是布口罩。(無綫新聞截圖)

袁國勇戴上兩個口罩，內裡是一個外科口罩，外面是布口罩。(無綫新聞截圖)

他在節目上佩戴一個外科口罩，再多戴一個政府早期派發的「銅芯口罩」。袁國勇解釋，單靠外科口罩或會「漏氣」，布口罩有助壓住面頰，減少漏氣及感染機會。

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



+ 6

重申新冠病毒「同我哋永遠一齊、唔會離開」

此外，袁國勇認為「清零政策」要付出大代價，呼籲市民盡快接種疫苗，逐步令餐廳、邊境等重開，即使日後再有Omicron入侵，病毒產生基因改變令毒性減弱，進入人體後只會出現傷風等輕微症狀，不會出現重症及死亡。他提醒，Omicron傳播力強，醫護人員應佩戴好口罩，否則有機會在社區感染後，把病毒帶回醫院或因感染而停工，令醫管局癱瘓。

被問及需否推行全民檢測，袁國勇認為不是一個持續方法控制疫情，「冠狀病毒會同我哋永遠一齊，唔會離開」。（資料圖片）

促患者勿隱瞞行蹤 政府追蹤工作仍未理想

他呼籲，如市民不幸確診，應把曾到訪的地方及接觸人士告知當局，切勿隱瞞行蹤，又認為當局快速多層追蹤工作不理想，只有約100至200人負責，認為政府做好追蹤系統，才有機會把第五波疫情壓下來。

至於是否需要推行全民檢測，袁國勇認為不是一個可持續方法控制疫情，「冠狀病毒會同我哋永遠一齊，唔會離開。」他認為如果追蹤、檢測及隔離工作做得快亦沒有需要，反之認為要增加疫苗接種中心及接種誘因；他又認為「疫苗氣泡」改錯名，「唔係入咗去就安全」，應是疫苗護照，返工返學去商場等都要使用，相信可大大提升接種率。