殺鼠令｜袁國勇14個Q&A全文　警告病毒多一個突變　不阻恐成災難

本港在一批來自荷蘭的倉鼠中，發現有部分感染新冠病毒變種病毒株Delta，並陸續有到出售該批倉鼠的銅鑼灣寵物店Little Boss的店員及顧客確診，政府發出「殺鼠令」，要人道毀滅全批倉鼠及同店和貨倉內其他寵物，引起爭議。



港大微生物學系講座教授袁國勇今日撰文，就1４個問題逐一解答。他特別指出，寵物店發現的病毒，多了一個名為「D427G」的特殊突變，不知道這種突變體的傳播性或毒力，面對這多個未知因素，如果不盡快阻止這種變異病毒在社區傳播，它可能會在香港、內地和海外蔓延，導致另一場災難。



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袁國勇解構認同殺倉鼠令：Delta病毒多一突變 不阻恐成世界災難

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2022年1月18日，漁農自然護理處宣布採取緊急行動，要將大約2,000倉鼠予以人道處理，以阻止可能經由倉鼠傳播人類的Delta變種病毒擴散。倉鼠是很多人喜愛的寵物，我能夠理解動物愛護者難過之情，但是為了防止疫情擴散，我和其他政府專家，包括梁卓偉教授和許樹昌教授都贊同相關部門今次的艱難決定。我在下面解答一些有關倉鼠的疑問。

1/ 政府對民眾的呼籲是什麼？

政府呼籲，在12月22日或之後在香港任何地方購買倉鼠的人士需接受檢測，另「強烈建議」市民交出12月22日或之後購買的倉鼠予漁護署人道處理。當局公佈，寵物店 Little Boss 最近有兩個入口批次都有病毒污染風險，分別是去年12月22日及1月7日由荷蘭進口的倉鼠。

2/ 銅鑼灣寵物店是什麼情況，導致政府採取行動和發出呼籲？

截至 1 月19日，與寵物店有關的有3人染疫。寵物店女店員確診變種新冠病毒Delta，感染源頭不明，她沒有到過大埔的倉庫。另有一位曾訪該店的女顧客染疫、其67歲丈夫17日入院，初步呈陽性，其後確診。

漁護署署檢測 Little Boss 125 個樣本，其中11個倉鼠呈陽性，中轉倉樣本亦呈陽性，大埔倉庫的環境樣本呈陽性。 20日出現兩例新型冠狀病毒初步陽性案例，一名女子是Little Boss寵物店的顧客，另一人是旺角 I Love Rabbit寵物店的顧客，該店有出售倉鼠，同時元朗I Love Rabbit一個倉鼠籠樣本呈陽性。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，這顯示動物傳人的機率增加。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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3/ 有什麼證據顯示病毒是從倉鼠傳染給人類？或有什麼證據顯示病毒是從倉鼠傳到環境、再傳到人類？

我們根據目前的證據鏈可以推斷，病毒有很大的機會是從倉鼠跳到人類身上。但是取得直接的證據比較困難。

4/ 如果沒有直接的證據，為什麼說「有充分的理由相信，很有可能是倉鼠攜帶的病毒傳播到人的身上」?

流行病學調查表明，大埔倉庫的動物和環境樣本呈陽性，寵物店的動物和環境樣本特別是倉鼠的樣本也呈陽性。

1. 在大埔倉庫中檢測到一個類似非本地的歐洲Delta變體，是在動物籠子中檢測到的病毒，這表明病毒可能是通過倉鼠從荷蘭進口，漁護署正在取樣作進一步調查。

2. 銅鑼灣寵物店内的環境樣本和超過10%的倉鼠都檢測到病毒。

3. 一名Little Boss寵物店的工作人員和一名寵物店的顧客被感染，他們從未去過該倉庫。

4. 20日初步確診的兩例陽性案例，都與倉鼠有關。

因此，我們有理由懷疑有一千多倉鼠密集在一起的倉庫是病毒源，病毒可以通過交叉感染擴大，並傳播到寵物店和其他許多零售場所，在各處進一步擴大，並且傳染到人類身上。

5/ 為什麽被感染的倉鼠會對公共衞生構成巨大威脅？

倉鼠很容易被新冠病毒感染，發生動物之間病毒的傳播和變異，牠們感染後會釋出病毒，有可能傳給人類。人和動物之間相互傳播病毒的局面非常危險，因為在倉鼠互相交叉感染的過程中，可以有基因突變，引起毒力抗原或傳播率的改變。

6/ 我們能否對倉鼠進行檢測以發現感染，再將已經感染的倉鼠人道處理？

倉鼠被感染後未必立刻發病，也未必有明顯的病徵，但是會釋放大量病毒，病毒量一般在7日或以後才會降至低水平。核酸檢測和疫苗主要是針對人類的防疫手段，用在倉鼠身上作為防疫手段的經驗很少。因此，我們無法不犧牲大埔倉庫和零售店的進口倉鼠以確保安全，這樣才有可能阻止這種可能經由倉鼠傳播的Delta變種病毒的擴散。

▼1月19日，漁護署到Little Boss旺角分店人道毀滅小動物▼



7/ 你提到Delta 突變病毒，是什麼回事？

寵物店發現的病毒，經過基因測序發現與去年12月捷克爆發的病毒基因序列最接近，但並不完全相同。寵物店分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變，而捷克的病毒上面沒有檢測到這突變，這顯示寵物店發現的病毒可能是一個新的突變。 我們現在還不確定這個突變病毒是在倉鼠的體內產生後再傳染給人，還是在人的體內產生。我們不知道這種突變體的傳播性或毒力。面對這多個未知因素，如果不盡快阻止這種變異病毒在社區傳播，它可能會在香港、內地和海外蔓延，導致另一場災難。

因此，最安全的方法唯有是忍痛犧牲倉鼠，以阻止這種可能來自倉鼠的Delta病毒株的爆發。我們有充分的理由相信，由動物傳人的可能性極大，而寵物店已出現第二代傳播。

現在看來，這種Delta病毒有可能已經導致另一個傳播鏈。

8/ 您提到的另一個傳播鏈是什麼?

衞生署衞生防護中心19日公布，新增16宗確診，十多宗初步呈陽性個案。彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學的一名17歲男生初步確診感染L452R病毒株，有可能與Delta有關。但他未曾到過懷疑出現動物傳人的寵物店Little Boss，亦沒有飼養倉鼠，正追查感染源頭。

9/ 我已經接種了兩針疫苗，我是否還會被感染？

包括復必泰BioNTech和科興Sinovac在內的Covid19疫苗對Delta變種病毒有效，但對Omicron的效用是偏低，雖然仍可以減少重症。

▼1月19日，漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠▼



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10/ 你在這幾天一再提醒民眾加緊打疫苗，這和倉鼠事件有什麼關係？

香港有高達33%以上的人口和50%以上的老年人沒有接種疫苗。如果Delta變體病毒傳到社區，這些未接種疫苗的老人家的生命將會受到巨大威脅，可能會有超過1,000人被感染並死亡，這是一個我們不想見到的結果。

11/ 有些倉鼠主人建議將倉鼠送去檢疫，這樣可行嗎？

對於已經染疫的動物，不能簡單把牠們養在普通的籠子「隔離」。籠子需要有獨立的空氣循環系統，釋出的空氣需要經過無害處理，這些要求只有P3實驗室可以做得到。根據嚴格規定，所有曾進入P3實驗室的動物，必須在實驗完成後進行人道處理。漁護署也沒有足夠的動物檢疫設施、人力和測試能力。

12/ 有人說，通常受感染的倉鼠會在三至六日內發病，這是真的嗎？如果是真的，我是否可以把倉鼠留在家裡觀察三至六天。 如果牠們看來仍然健康的話，我就沒必要把倉鼠交給政府？

倉鼠被感染後未必會有很明顯的徵狀，但會產生大量的病毒。判斷倉鼠是否感染需要專業的檢測人員和儀器，不是一般人可以應付。看護感染的倉鼠對環境要求非常高，市民家中沒有設置符合獨立空氣循環的寵物生活環境，沒有辦法把病毒和人隔離，這會增加染疫的風險。我們因此呼籲民眾把在12月22日或之後購入的倉鼠，盡快交予漁護署，而家人應盡快進行核酸檢測。

13/ 為什麼政府要採取緊急行動？

我們需要緊急決定和採取行動以防止可能的傳播，按照現有的信息，病毒已經開始在Little Boss、 在大埔的倉庫和寵物店傳播，其他許多寵物店都可能有傳播風險，我們要和時間競賽。時間不允許我們等候取得進一步的基因組信息才採取行動。因此，我們無法不犧牲大埔倉庫和零售店的進口倉鼠，以保證社區安全，阻止經由倉鼠傳播的Delta變種病毒擴散的可能。

讓我們綜合現在已知的事實：1. 曾經儲存倉鼠的大埔倉庫檢測到病毒。2. 第一輪篩查中，10%以上的Little Boss寵物店倉鼠有病毒。3. 工作人員首先確診，隨即顧客確診。4. 在倉鼠群組確診的人員並沒有去過倉庫。那麽最大的可能性就是荷蘭或香港的人把病毒傳給了倉庫裏的倉鼠，然後被感染的倉鼠在寵物店交叉感染擴大了病毒量，並傳到人類身上。

▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼



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14/ 倉鼠寵物主人的心理受到了極大的創傷，你有什麼話要跟他們說？

倉鼠也是生命，我完全能夠理解市民痛心2千多隻小生命的逝世。但是我們共同面對的是一個全新的情況，需要謙虛地學習如何應付。漁護署的獸醫是專業的專家，可以就人道處理作出決定。他們曾經處理過1997年、2002年、2004年和2013年的H5N1和H7N9禽流感事件。希望大家理解，這是我們第一次處理寵物感染Delta變種病毒的問題，要求市民從家裡把寵物交給政府處理。我也希望政府在處理這件事過程中，能多一些同理心，我們都在學習。

過去一週，港大的科學家，包括微生物學、病毒學和傳染病學（陳福和醫生）、公共衞生（梁卓偉教授和潘烈文教授）和中文大學呼吸系統科（許樹昌教授）的專家從各自專業的角度向政府和公眾提出有科學根據的意見。理工大學的蕭傑恒博士進行相關基因组測序，並和我們分享结果。然而科學和醫學不能解决愛心的問題，我們需要其他專業人士的幫助，如心理學家、輔導人員和喪親輔導專家，幫助公眾應對情感危機。科學家對這個剛在香港出現的Delta 突變病毒的致病性和傳染性一無所知，正加倍努力研究找出答案，我們也需要社會的理解和支持。

兒童在他們失去倉鼠而傷痛的時候，家人除了多陪伴和解釋外，亦應明白這次新冠病毒大流行是因為我們人類沒有愛惜大自然，尊重野生動物的生存和棲息地，以致病毒進入人類，甚至是寵物，最後要犧牲這麼多倉鼠的性命。