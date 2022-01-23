疫苗｜家長帶幼童打科興　對滅活疫苗有信心：有抗體快復課追進度

疫情持續，政府早前宣布，5至11歲兒童本月21日起可以接種科興疫苗。油麻地官涌疫苗接種中心今早（23日）有家長帶幼童打針，他們均認為科興的滅活技術歷史悠久，對此更有信心，希望子女接種後可以有抗體，盡復課學習，追回學習進度。



9歲妹妹打科興後只「手有啲痺」 媽媽：佢打咗針我安心啲

今早有不少市民輪候接種科興疫苗，當中有少數家長帶同年幼子女接種第一針。鍾太今早帶同9歲的女兒到場打針，鍾妹妹指打針後「手有啲痺」，但未見不適。鍾太指她與丈夫都是接種科興，認為滅活技術歷史悠久，較復必泰更有信心，「打咗針會安心啲，因為有疫苗保護，其實同流感針一樣，打咗唔係唔會中，但受感染後副作用會低啲。」

疫情殺入校園，不少學童染疫，鍾太認為政府應更早安排5至11歲學童打針，「一早就想佢哋打，所以一有就幫佢預約」，期望學童接種疫苗後，可以盡快復課，「佢哋都需要返學架，停課佢哋都唔鍾意。」

鍾太帶同9歲的女兒接種科興疫苗，她對減活技術更有信心，希望打針後可盡快復課。（孔繁栩攝）

陳太對較傳統滅活技術更有信心：希望仔仔打完針可以返學

陳太就帶同10歲的兒子接種科興疫苗，陳小朋友稱針口有點痛，手點有麻痺。陳太指滅活是傳統技術，對此更有信心，希望可以保護兒子，免受感染，「希望打完針可以返學，停課咁耐都唔好。」

政早前宣布5至11歲兒童在本月21日起可接種科興疫苗，接種復必泰疫苗則由下月9日起預約，下月16日開始接種。