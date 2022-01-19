晚市禁堂食再延長14日　有效期結束擴大「疫苗氣泡」打針才可堂食

政府宣布晚市禁堂食等的社交距離措施，將於1月21日起再延長14日，即至2月3日為止，但預告將於現有措施的有效期結束後，以「疫苗氣泡」為基礎，有序地作出放寬，屆時有關處所的員工，均須完成接種至少一針的新冠疫苗，而顧客亦須打針。



▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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政府今日宣布延續現行社交距離措施的有效期14天，並至2月3日為止，即食肆及酒吧、健身室等指定處所，有望最快在年初三重開。政府發言人表示，在現有社交距離措施的有效期結束後，將以「疫苗氣泡」為基礎，有序地作出放寬，但詳情容後再公布。發言人指，疫苗氣泡下，有關處所的員工，均須接種至少一劑新冠疫苗，而市民進入實施疫苗接種要求的處所時，亦須接種至少一劑疫苗。

現時的限聚令包括食肆下午六時起禁堂食，進入時必須使用安心出行等，而美容院、體育處所、按摩院等處所繼續關閉，所有大型活動要停止等。所有要求均與上一次的措施一樣。

截至昨日晚上8時，全港適合打疫苗人士的第一針接種率為76.7%，昨日有15,694人接種首針疫苗。不過長者接種率仍然偏低，70至79歲接種率為55.82%，80歲以上更只有27.55%。