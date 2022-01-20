疫苗氣泡｜學校僱員、訪客2.24起須打針才准入　教職員不遵視缺勤

2月24日實施的「疫苗氣泡」適用範圍將涵蓋學校，教育局致涵全港學校，指所有幼稚園、中小學及補習社的教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者，須出示至少已打一針的新冠疫苗紀錄，才可進入學校。持有效醫學證明或懷孕員工可獲豁免打針，但仍須每三日做一次檢測。不過，「疫苗氣泡」安排不適用於學生，即學生毋須打針亦可返學。

所有由學校直接僱用老師、文書、校工等，若只接種一劑疫苗，須於4月21日前完成接種兩劑疫苗，否則措施生效後，會被視為未組許可的「缺勤」。



2月24日實施的「疫苗氣泡」適用範圍將涵蓋學校。（資料圖片）

根據教育局公涵指，所有幼稚園、中小學及補習社的教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者，須出示至少已接種第一劑新冠疫苗記錄，才可進入學校。



上述適用範圍包括校長、教師、教學助理、行政及文書人員、社工、校巴司機、興趣班導師、義工、家長及照顧者等。

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學校僱員如老師等，若無接種疫苗或獲豁免接種，當局指，「其情況與未有合理辯解而在工作地點缺勤的員工無異」。（資料圖片)

不打針等同缺勤 走入校園即受紀律處方

學校僱員如老師等，若無接種疫苗或獲豁免接種，當局指，「其情況與未有合理辯解而在工作地點缺勤的員工無異」，將被視為未經許可的缺勤。局方指，學校管理層並無責任就個別員工沒有履行「疫苗氣泡」安排，批出員工假期。

對於指稱不能在「疫苗氣泡」安排實施前打針、擔憂疫苗安全及效用、或有健康狀況但未能出示醫學證明書的職員，在一般情況下，學校不應批准其2月24日或以後，因沒有履行打針要求而申請的假期。



局方指，若無打針的員工強行回校工作，「將與未經許可而進入學校者無異」，他們或會受到紀律處分，而視乎情況，甚至會面對法律行動，又稱處理上與未經許可擅進學校範圍者的情況無異。



當局特別提及，受資助的公營學校或參與幼稚園計劃的幼稚園，在「疫苗氣泡」生效後，未打針的僱員將不獲准在非暫停面授課期間教書，亦不會獲發以公帑支付的薪酬。



另外，教育局要求學校盡快安裝「安心出行」二維碼，僱員等最遲於下月24日及以及，必須使用「安心出行」。學生及可獲豁免使用程式的人士除外。