蔡若蓮：2.24疫苗氣泡生效　沒健康證明又未打針老師　不可入校園

教育局昨宣布全港中學須在下周一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動。教育局副局長蔡若蓮在港台節目《千禧年代》表示，復課準則視乎學生年齡、自理能力，也會平衡他們的學習逼切性，將於月底公布農曆新年後的復課安排。

至於將於下月24日推行的疫苗氣泡，她指如教師沒有健康證明、亦不願打針，將不可進入校園，會被視為無理缺勤，未經許可強行進入校園，將面對紀律處分或承受法律後果。



教育局副局長蔡若蓮。（資料圖片）

蔡若蓮形容，停課決定「非常艱難」，解釋指有三大考慮因素，包括疫情日趨嚴重，有源頭不明個案反映社區有隱形傳播；有學校師生確診，部分人需要接受強制檢測或檢疫；以及變種病毒傳播力非常強。

她稱，每次下決定前會與專家及校長保持緊密溝通，亦建議人數太多的活動分散在不同課室或地方進行，例如30人的課室，人數可減半或安排10人以下的小組進行。被問及課室需否增設換氣量要求，她認為課室設計有大排窗戶及門口，氣流相通，相信加強校園清潔衛生、避免大量學生聚集即可。

至於農曆新年後的復課準則，蔡若蓮表示視乎疫情發展、專家意見、學校環境、學生年齡，及健康風險，會平衡學習逼切性，料本月底會公布復課安排。

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疫苗氣泡下未打針老師視為無理缺勤

疫苗氣泡下月24日起涵蓋學校，幼稚園、中小學、補習學校員工、提供服務人士和到訪者須出示至少接種第一劑新冠疫苗記錄才可進入學校。蔡若蓮表示，本月已至少有95%教職員已打第一針疫苗，如措施生效後，沒有健康證明、亦未打針的教師不可進入校園，會被視為無理缺勤，學校也不會批出員工假期，如未經許可強行進入校園，將面對紀律處分或承受法律後果。

至於到訪者如家長亦要打針，她強調是為了保護學生健康，讓學校減少傳播風險，希望家長可諒解。

此外，5至11歲兒童今起可接種科興疫苗，復必泰疫苗則由下月16日起接種。蔡若蓮表示，會繼續鼓勵學生接種，強調接種率不會與復課掛鉤。

校長期望至少讓中六生恢復面授

新界校長會主席邱少雄表示，現在中六模擬試已去到尾聲，剩下選修科目未完成，故下周一仍有部分中六生會繼續回校考試，料每日只有60名學生。校方安排禮堂作為試場，並會安排隔行坐，考生之間距離達兩米，考試後也會加強清潔消毒。他認為，面授課堂較網課效果理想，加上中六生將面對公開考試，希望當局可盡量讓他們回校上課。