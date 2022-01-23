房屋署總部一名合約員工初步確診　同層逾百人共用茶水間

葵涌邨疫情蔓延至政府部門，據《香港01》了解，一名位於何文田房屋署總部五樓工作的合約員工，上周五（21日）檢測後，昨日(22)證實初步確診。據悉，該名染疫員工居於爆疫的葵涌邨，最後一天在總部上班是上周五。有消息指，同層員工共用一個茶水間以及一個廁所，料涉約百名職員。

房屋署傍晚發新聞稿，證實一名居於逸葵樓的合約技術助理初步確診，指該辦事處已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。



▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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《香港01》接獲消息指，一名位於何文田房屋署總部五樓工作的合約員工，居於爆疫屋邨葵涌邨，上周五最後一天上班，同日（21日）因應強制檢測公告接受採樣，昨日證實初步確診。

據悉，相關的房署部門主管已向員工發Whatsapp通知有關消息，惟未交代是否需要檢測、檢疫或其他上班安排等，至於工作間是否已全面清潔消毒，亦未有以電郵正式通知員工。



消息指，同層員工共用一個茶水間，以及一個廁所，至少涉過百人，令不少員工感到憂慮。

房屋署傍晚發新聞稿，證實一名居於逸葵樓的合約技術助理初步確診。（資料圖片）

房屋署傍晚發新聞稿，指今日（23日）得悉一名合約技術助理初步確診，他居於葵涌邨逸葵樓，在本月19日開始獲安排接受病毒檢測，昨日（22日）初步證實新冠病毒呈陽性反應。

署方指，該名職員本月21日最後一天在總部辦公室上班，最近在工作時並沒有與公眾人士接觸。他工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。該辦事處已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。