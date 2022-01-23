葵涌邨爆疫　多個指明地方需強檢　紅十字會啟動情緒支援熱線

本港第五波疫情來勢洶洶，葵涌邨陸續出現確診個案，政府圍封邨內6座大廈，住戶需接受強制檢測及家居隔離，本港多區亦有數十個指明地方需要納入強檢名單。香港紅十字會表示，為照顧市民情緒需要，由今日（23日）起一連三日啟動 “Shall We Talk” 心理支援服務，有需要市民可於熱線服務時間直接來電，或透過WhatsApp或Telegram預約服務。



近月確診數字上升，政府除了收緊防疫措施，多區數十個指明地方亦需要納入強檢名單，市民生活受到影響。為照顧市民情緒需要，香港紅十字會宣佈啟動「情緒支援」 “Shall We Talk” 心理支援服務，不論是新冠疫情或其他危急事故，需要心理支援服務的市民可於熱線服務時間直接來電5164 5040，或透過WhatsApp或Telegram預約服務，可以選擇中文或英文進行談話。紅十字會表示，其心理支援服務由臨床心理學家及已受訓的心理支援服務義工提供，所有個人資料及內容均會保密。

+ 1

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士指，疫情持續兩年之久，又將近新年，情況突然轉差，市民有可能因此感到焦慮不安、煩躁、失去掌控感等情緒反應，「出現這些抗疫疲勞的反應是正常的，希望市民在關注身體健康的同時，也注意自己及身邊的人的情緒需要，發揮互助精神，如有需要，可以尋求專業的協助」。紅十字會亦表示，將繼續關注疫情發展，並提供健康和衞生宣傳、乃疫物資和心理支援等各種人道服務予弱勢社群。

+ 11

香港紅十字會心理支援服務”Shall We Talk”熱線：5164 5040（可以中文或英文進行）

熱線服務時間：2022年1月23日至25日下午2時至下午10時

WhatsApp: 5164 5040/Telegram: @hkrcshallwetalk/網頁: http://link.redcross.org.hk/pssreservation（可於任何時間發短訊預約服務）

