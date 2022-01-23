葵涌邨、葵馥苑郵件派遞服務周一至周四暫停　葵涌郵政局關閉

葵涌邨接連出現確診個案，繼逸葵樓居民要實行禁足令強制檢測5日，鄰近的映葵樓居民昨日（22日）開始亦要禁足圍封檢測；該邨其餘大廈都需強制檢測。香港郵政今日（23日）表示，因應該邨最新發展，葵涌郵政局及郵件派遞服務至葵涌邨（包括葵涌邨智郵站）及葵馥苑，將於1月24日至27日暫停。



▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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香港郵政稱，市民可到附近的郵政局，包括葵芳郵政局，或葵盛郵政局，使用郵政服務，因應上述安排，投寄往上址郵件的派遞服務會有所延誤，希望市民見諒。

香港郵政指，會繼續在各郵政設施，採取各項減低社交接觸及預防感染措施，保障員工及市民的健康。如對上述郵政局櫃位及派遞服務安排有任何查詢，市民可致電香港郵政熱線29212222。

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