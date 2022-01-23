葵涌邨爆疫眾生相　居民解封後急外出餐廳堂食　長者花逾千元儲糧

葵涌邨至今錄得最少逾百名居民染疫，繼逸葵樓後，映葵樓同須圍封5天；與此同時，另有4幢大廈需圍封強檢，今早陸續解封。邨內居民反應大不同，有街坊解封後如常前往荃灣用膳；另有未受到波及的居民憂慮出入會受到限制，急到超市花逾千元入貨「儲糧」，「擔心去到新年都出唔返嚟，所以都要買定啲先。」邨內有居民流露不滿情緒， 等候解封期間多度鼓噪，高聲批評政府做法。



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葵涌邨疫情爆發，邨內外封鎖範圍陸續擴大，包括正門及部分出入口，亦有多輛警車戒備。邨內設有多個檢測站，受檢居民大排長龍。邨內最先圍封的逸葵樓，居民禁足進入第三天，有工作人員派送物資及飯盒上門；昨被納入禁足令範圍的映葵樓，門外亦有工作人員駐守；邨內的芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓，昨晚則被列為「受限區域」，住戶需接受強制檢測，並圍封至今早解封。其中雅葵樓及旭葵樓，至少合共發現3宗初步陽性個案。

兩幢新上榜、錄得初步確診的大廈均有居民於解封後出入。於旭葵樓的呂先生指，疫情嚴峻，理解港府做法，認為及早圍封及禁足5天可防止疫情擴散，他又提到，昨晚11時許下樓接受檢測採樣，今早8時許已收到檢測結果，遂於解封後離家，於邨內速戰速決，購糧食「補給」。有同一大廈的居民初步確診，他期望疫情可盡快受控。

居於旭葵樓的呂先生指，疫情嚴峻，理解港府做法，認為及早圍封及禁足5天可防止疫情擴散。（鄭子峰攝）

居民一解封即出外吃飯

同樣居於旭葵樓的鍾先生一家三口，則選擇外出荃灣食飯，他指舉家已接種疫苗，「都無得擔心咁多。」

葵涌邨重災區疫廈暫時集中於逸葵樓、映葵樓，新上榜的雅葵樓及旭葵樓，亦與之相鄰，相反需要經天橋或商場通往的芷葵樓及芊葵樓一帶，氣氛相對緩和，不過其中一幢列入受限區域、需圍封一晚強檢的芊葵樓，至今午12時許尚未解封，近廿名居民及長者在門外等候，有人不滿鼓噪：「又話12點放，而家究竟要等到幾時？」工作人員隨後上前安撫，勸喻他們先返回寓所。不過，有居民強烈反彈，不滿相關安排，數度高呼批評特首林鄭月娥。另有工作人員將物資包運抵芊葵樓外，內有公仔麵及罐頭等。

居於旭葵樓的鍾先生一家三口，選擇外出荃灣食飯。（鄭子峰攝）

鄰近的芷葵樓則相對平靜，暫未被列入圍封範圍，年逾70歲的住戶朱婆婆戴上兩個口罩自保，認為會感到較為安心。她指，疫情雖未波及，但由於擔心會被圍封禁足，甚至延至農歷新年，遂預早前往超市購糧米及湯丸等賀年食品，共花約千多元，「平時去超級市場最多都係買百零蚊，最驚就係遲啲冇得出嚟。」