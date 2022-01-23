強制檢測｜95地點上榜　分佈大嶼山靈隱寺、荃灣食肆、如心酒店等

新冠病毒Omicron及Delat疫情持續，葵涌邨全民檢測或原址隔離。政府今日（23日）發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處95個指明地方的人士接受強制檢測，當中不少地點位處正在爆疫的葵涌，包括葵涌邨十多座大廈、石籬商場大生生活超市、葵涌商場診所等等。



另外，荃灣區亦有多個地點要強檢，包括荃灣廣場牛角次男坊、富麗花園商場甜點、眾安街銀龍粉麵茶餐廳、南豐紗廠、悅來坊薩莉亞意式餐廳、荃灣千色匯釣魚翁燒鵝海鮮飯店、荃灣西如心酒店等。



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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處95個指明地方的人士接受檢測。因應四宗本地／與本地個案有關的個案、三宗與輸入個案有關的個案、一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，以及22宗初步陽性檢測個案，有89個指明地方被納入強制檢測公告。

1月22日強制檢測名單



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中大聯合書院學生飯堂都有上榜

當中包括葵涌石籬商場、青衣長發廣場及荃灣海之戀的大生生活超市，亦有深水埗的肥仔記、大家樂、雲貴川米線等；大嶼山靈隱寺、尖沙咀馬哥孛羅香港酒店、香港中文大學聯合書院學生飯堂都有上榜；而曾到葵涌商場郭汝衡醫生、黃英傑醫生及荃灣兆和街丁家衞醫生求診人士都要強檢。

荃灣區方面，曾到荃灣廣場牛角次男坊、富麗花園商場甜點、眾安街銀龍粉麵茶餐廳、南豐紗廠、悅來坊薩莉亞意式餐廳、荃灣千色匯釣魚翁燒鵝海鮮飯店等人士要強制檢測。

▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼



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此外，由於有I Love Rabbit寵物店及貨倉採集的環境樣本呈陽性，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

另外，因應在葵涌區內採集到檢測呈陽性的污水樣本，有四個指明地方被納入強制檢測公告。

▼1.23 葵涌邨工作人員嚴陣以待▼

