葵涌邨成疫區　陳恒鑌指收逾千求助　清潔工檢疫逸葵樓垃圾無人清

葵涌邨爆發嚴重疫情，錄得近兩百名居民染疫。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，至今已收到逾千個邨內居民求助，有正在坐月的產婦反映家中缺糧及女性用品不足，有洗腎患者尋求醫療需要，另有居民憂慮排隊強檢，會造成交叉感染，期望港府從善如流，由首長級官員統籌圍封及強檢安排。



陳恒鑌表示，逾千個求助個案中，部分表明檢測安排混亂，憂慮會造成交叉感染，亦有居民提到政府熱線長期不通，求助無門。不少居民致電尋求支援，有洗腎病人盼解決醫療需要，另有坐月孕婦反映家中食物及女性衛生物品不足，亦在茹素人士未能選擇素食等。

他又指，政府雖然新增多個檢測站，惟昨晚高峰期輪候時間約需一個多小時，有居民反映安排不太理想，邨內亦有不少長者及行動不便人士，希望政府可派員上門檢測。

▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



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陳恒鑌表明，封邨全禁足是最好做法，可避免逸葵樓大爆發後、仍然放行的做法重演，至於是否需要執行，則要視乎支援體系是否具足夠盛載力，亦不能過度影響市民生活，「圍封兩座已經倒瀉籮蟹，我真係無信心。」但他引述局方指不排除有進一步圍封行動。

清潔工檢疫圾 垃圾清理工作停擺

他表示，葵涌邨40多名清潔工被送往強制檢疫，邨內垃圾清理工作陷入停頓。其中被圍封5天的逸葵樓及映葵樓，垃圾堆積在升降機大堂，「兩日唔扔食物係會腐爛。」促請政府調派食環署人員協助清理，維持邨內環境。他又展示照片稱，有確診者已送往治療，惟其單位外仍放滿港府派發的多個飯盒，有居民憂慮會引發衛生問題。

他又提到，有確診的一家四口，需送往不同地點治療，該求助的居民擔心其四歲幼童乏人照顧，期望港府日後可理順相關安排，另委託首長級官員統籌圍封及強檢安排。

▼1.23 特首林鄭月娥到葵涌邨視察▼

