葵涌邨｜九巴10巴士路線臨時取消葵涌邨總站、邨內大廈巴士站

本港疫情大爆發，葵涌邨至今已發現約170宗確診或初步確診個案，其中逸葵樓、映葵樓要實行「禁足令」，居民要強制檢測5日。

根據九巴資料，九巴及龍運有10條巴士路線，臨時取消葵涌邨總站巴士站，以及部份葵涌邨大廈的巴士站。



▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



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九巴昨日表示，因應上角街來回程有封路，故葵涌邨巴士總站關閉，而上角街巴士總站會臨時停用。直至今日（23日），受影響路線仍然維持有關安排。

涉及的巴士路線分別有40X、A32、NA32、44M、43、33A、34、38P、237A、38P。被臨時取消的巴士站包括葵涌邨總站、葵涌邨曉葵樓、芷葵樓、綠葵樓、夏葵樓、秋葵樓等。

▼1.23 特首林鄭月娥到葵涌邨視察▼



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由1月22日19:45起，因上角街來回程有封路，葵涌邨巴士總站封閉，上角街巴士站會臨時停用。

- 路線40X (往葵涌邨方向)：臨時取消: 葵康苑、葵涌邨夏葵樓、葵涌邨秋葵樓、葵涌邨總站；臨時總站: 葵興站

- 路線40X(往烏溪沙方向)：由臨時總站: 葵興站開出；臨時取消: 葵涌邨總站、葵涌邨秋葵樓、葵康苑

- A32, NA32 (往葵涌邨方向)：臨時取消: 葵涌邨總站；臨時總站: 大窩口道秋葵樓 (與路線34同站)

- A32, NA32 (往機場方向)：由臨時總站: 大窩口道秋葵樓 (與路線34同站)開出；臨時取消: 葵涌邨總站、葵涌街坊會；臨時加站: 秋葵樓

- 路線 44M(改為循環線): 巴士以葵興站為循環點，改右轉興芳路返回長安方向。

葵涌邨方向 - 臨時取消: 葵興路葵興邨、健康街、葵涌邨總站

長安方向 - 臨時取消: 葵涌邨總站、葵涌街坊會、葵興路葵興邨

- 路線43(往長康方向)：臨時取消: 葵涌邨總站；臨時加站: 大窩口道葵涌商場 (與路線32H同站)

- 路線 33A, 34 (往九龍/葵盛方向)：臨時取消: 葵涌邨曉葵樓；臨時加站: 茵葵樓

- 路線 33A, 34 (往荃灣方向)：臨時取消: 葵涌邨芷葵樓、綠葵樓站；臨時加站: 葵馥苑

- 38P, 237A (往九龍方向)：臨時取消: 葵涌邨總站、秋葵樓站(只限路線38P)

- 路線38P (往葵盛方向)：臨時取消: 夏葵樓、秋葵樓、葵涌邨總站