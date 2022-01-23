葵涌邨｜至少7座爆疫　居民憂突禁足隔離急入貨：唔想只食即食麵

葵涌邨疫情大爆發，當局今（23日）公布，至今錄得逾170宗確診及初步陽性個案，分布在七幢大廈。不少居民今日紛往邨內超級市場入貨儲糧，有人托數包食米歸家，亦有長者花逾千元買食物，免新年「糧盡」。記者傍晚前往超市視察，發現大部分貨品供應充足，僅個別罐頭及包裝麵包售罄，無排隊人龍，情況較昨天緩和。

居於有初步確診個案大廈的葵涌邨居民則指，雖然現時毋需繼續圍封，但憂慮情況突變，遂急購所需個人用品；有另一居民則指，圍封期間僅獲派即食麵作為早餐，亦擔心當局隨時再度突襲，「唔想新年流流，無嘢食咁淒涼。」



葵涌邨疫情大爆發，逸葵樓及映葵樓須禁足圍封五日，附近不少住戶急赴超市入貨。（鄭子峰攝）

芊葵樓居民下午「獲釋」即往超市入貨

當局下午交代最新疫情，逸葵樓及映葵樓需要繼續圍封，直至本周三（26日）5天禁足令屆滿為止；昨日圍封強檢的4幢大廈則暫可解除行動，但居民未來數天均需每日檢測，強檢大廈之一芊葵樓則發現一宗初步陽性檢測個案，並延至下午4時半始解封放行，較其餘3幢大廈為遲。

芊葵樓居民張女士與女兒結伴到超級市場購物，她指，雖然現已解封，但大廈內有一宗初步確診個案，擔心情況突變，遂專程前往超市入貨，以防萬一。她提到，家中米糧麵食等儲備充足，「不嬲有存貨」，所以主要補充個人用品為主。

她又認為，倘因為疫情需要禁足，亦可理解，「依家心情正常，但係唔想習慣」。

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▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



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獨居居民：買定多啲唔使封鎖時淒涼

另一獨居於芊葵樓的霍先生則表示，今日遲遲未解封，已預料或有異樣，亦有不少住户於大堂守侯消息，「保安同工作人員都答唔到幾時，所以有好多人起哄同唔耐煩。」他指，因擔心隨時再需要圍封強檢、甚至禁足，遂解封後急不及待到超市購物儲糧，「隨時唔知要封幾耐，買定多啲唔使到時淒涼。」他又指，今天早餐只獲發即食麵，「就嚟過年，如果到時都係食呢啲，就慘啦。」

葵涌邨疫情大爆發，重災區集中在逸葵樓及映葵樓，今日不少邨內居民前往商場及街市購物，現場所見，不少居民「大包細包」及購買食米，又或租借超市購物車將物品運回家中。年逾70歲的芷葵樓住户朱婆婆指，疫情雖未波及，但由於擔心會被圍封禁足，甚至延至農歷新年，遂預早前往超市購糧米及湯丸等賀年食品，共花約千多元，「平時去超級市場最多都係買百零蚊，最驚就係遲啲冇得出嚟」；亦有長者以手拉車盛載6包8公斤大米，不過他則指，並非因爆疫而儲糧，「只係因為有好多張優惠券，所以用埋佢。」

▼1.23 葵涌邨工作人員嚴陣以待▼

