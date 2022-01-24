葵涌邨｜憂傳播鏈趨模糊　梁子超：Omicron來快走快未必在港發生

葵涌邨爆疫，染疫個案飈升至逾170宗，分布7幢大廈。呼吸系統專科醫生梁子超今日（24日）在港台節目《千禧年代》表示，未來一星期迅速控制疫情擴散出社區是重中之重，希望市民盡量留在家中，有望把疫情期縮短至4星期，否則病毒滲入社區，傳播鏈會越來越模糊，追蹤效率越來越低，籲市民配合勿讓疫情火勢蔓延。



▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼



+ 10

梁子超籲葵涌邨居民連續3次檢測陰性才上班

梁子超表示，葵涌邨出現擴散式爆發，並蔓延至邨外，故圍封安排屬必須，最多確診個案的逸葵樓是遲了圍封。他認為，該邨居民應盡可能留在家中，有需要才外出購買必需品，至少連續3次檢測呈陰性才上班，避免把病毒帶回工作地方。

不要幻想可與病毒共存 減低市民接觸密度至3成才有助令傳播率減9成

他指出，Omicron在外國引起的病情不太嚴重、來得快走得快，但強調有關地區群體免疫由持續的經濟受損、以數以萬計生命換來，而現有疫苗不能有效針對變異病毒傳播，故不要幻想可與病毒共存。他認為，要控制疫情需減低市民外出接觸密度至3成，才有助令傳播率減低9成。

梁子超：未來2至3日如確診沒顯著下降 要有撤離檢疫心理準備

他表示，未來2、3日如確診個案沒有顯著下降，居民要有心理準備要撤離檢疫，或如身處隔離營般足不出戶，才可在短時間內控制持續傳播。

對於有檢測採樣員亦染疫，梁子超認為採樣員有經常暴露風險，面對空氣傳播風險，即使有佩戴N95口罩，或有空氣洩漏，效率只有9成，故工作期間要小心及要接受經常篩檢。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

未來一星期成關鍵 如病毒滲入社區傳播鏈將越來越模糊

梁子超又指，未來一星期能否迅速控制疫情擴散出社區，是重中之重，希望市民盡量留在家中，有望把疫情期縮短至4星期，如病毒滲入社區，傳播鏈會越來越模糊，追蹤效率越來越低，市民或出現抗疫疲勞，相信不能捱到1、2個月。他認為，企業應強烈呼籲員工在可行情況下在家工作，或每日安排一半員工回工作處所，或安排彈性上班，又提醒市民有需要時盡量外賣。他強調，本星期有大量火頭散出社區，呼籲市民齊心捱過去，不要讓火迅速擴散。