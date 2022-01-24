團結香港基金倡精簡城規程序　向郊野公園及綠化帶「開刀」建屋

本港土地房屋短缺問題持續多年，團结香港基金今日發表研究報告指，政府過去8年的《長遠房屋策略》，在12萬個公私營房屋單位上「走數」，若政府要在未來6年「追數」，2021至2025年的總供應量便要達到30萬伙。

報告建議政府精簡城市規劃程序、簡化修訂地契補地價和將新發展區拆細等加快建屋速度，至於在覓地建屋方面，則應增加港深邊境地區的地積比率，又指本港的郊野公園及「綠化地帶」佔全港土地面積67%，遠超英國首都倫敦和新加坡，促請政府重新審視有關用地的生態價值，將不合格的用地撥作建屋。



土地及房屋研究主管葉文祺（左）表示，要在短期內增加12個單位目標，須加快建屋速度、提升各政府部門的工作效能和加大建屋量。（記者會截圖）

團结香港基金發表研究報告，指政府自2013年提出《長遠房屋策略》以來，每年的落成量均未能達標，至今已拖欠12萬個公私營房屋單位，若政府要填補「缺口」，便要在2021至2025年的18萬伙落成量上，再增12萬伙，亦即總共需要30萬個單位。

土地及房屋研究主管葉文祺表示，要在短期內增加12萬個單位目標，須加快建屋速度、提升各政府部門的工作效能和加大建屋量，因此提出23項建議，包括拆牆鬆綁，縮減環境影響評估調查、同步開展各期數的詳細設計、收地及土地平整工作，並在填海工程期間，同步進行上蓋發展的城市規劃程序。

報告又建議，政府精簡城市規劃程序、簡化地契修訂，並應訂立修改地契申請的審批時限，並研究延伸「標準金額」補地價制度至所有新界農地。另外，建議又指應按面積和業權分布分拆「綜合發展區」用地，並加快市區重建區的重建步伐，包括減低強拍門檻、研究地積比率轉移、採取更具彈性的收購賠償等。

在公營房屋方面，報告建議，參考過往「私人機構參建居屋計劃」的做法，引入承建商一併負責公營房屋的設計和建造，提升發展效率。

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指已失去生態功能 倡發展濕地緩衝區

至於香港土地短缺的問題上，政府認為，認增加港深邊境地區的地積比率，並應重新審視佔全港67%土地面積的郊野公園及「綠化地帶」等用地的生態價值，又指目前約 1,000 公頃的濕地緩衝區，部分已失去原有的生態功能，促請政府在平衡區内的保育時，亦要顧及發展需要。