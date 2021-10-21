土地及建設諮詢委員歡迎北部都會區發展　形容具前瞻性概念方案

土地及建設諮詢委員會今日（21日）舉行會議，委員聽取發展局介紹《2021年施政報告》中與該局有關的主要措施，以及規劃署簡介《香港2030+》研究的最終報告。委員歡迎北部都會區發展策略，認為具前瞻性的概念方案，有助推動香港發展、促進與粵港澳大灣區的融合。另外，委員又讚賞政府持續不斷覓地，未來十年已覓得350公頃土地興建約3萬個公營房屋單位，並物色到170公頃土地興建私營房屋。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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委員會提到，明日大嶼願景，連同近岸塡海項目包括馬料水、龍鼓灘及屯門西，以及其他推展中或籌劃中的大型發展項目，預計合共可提供4,100公頃土地，足以應付《香港2030+》最終報告估算的約3,000公頃長遠土地短缺，亦預留合理緩衝以備不時之需。

另外，委員會歡迎施政報告一系列加快土地供應及建設宜居城市的措施，包括檢視「綠化地帶」、釋放祖堂地、就新發展區的換地申請以標準金額徵收補地價、精簡土地發展的法定程序，以及加快市區更新，包括在荃灣及深水埗開展地區規劃研究和檢視強拍門檻，希望有關措施得以盡早落實。

林鄭月娥公布的施政報告聚焦發展新界北，增建房屋，讓額外數十萬居住。圖為香園圍一帶。（資料圖片）

委員又表示，歡迎《香港2030+》採取更具願景、前瞻進取和創造容量的方式，以評估全港在2019至2048年的30年期的整體土地需求及供應，委員建議政府持續檢視最新情況，如生活模式的變化和氣候變化，促進新發展區內的居住人口和工作機會有更好的配對，考慮夥拍不同行業，以策動社會整體參與落實，以及制訂有效機制監察進度。