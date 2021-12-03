收回土地｜元朗兩私地收回建4幢資助房屋　涉1210伙料2028年竣工

政府於2019年指，將檢視10組已規劃作綜合發展區或住宅的私人土地，研究是否適合收回作公營房屋發展，事隔兩年，發展局終於今年5月公布，動用「尚方寶劍」，收回3幅分別位於元朗及粉嶺、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地。

其中兩幅土地均位於元朗，包括位於元龍街與攸田東路交界、毗鄰私樓YOHO MIDTOWN的「綜合發展區」用地，以及十八鄉路近龍田村的土地。政府文件顯示，兩幅用地最快於2023年，分別交付房屋協會和房委會發展資助房屋，初步估算兩地均會興建兩幢住宅大樓，前者預料能提供510伙，後者的發展密度則較高，將涉及約700個單位，最快2028年竣工。



▼政府收回三幅私人地發展資助房屋▼



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發展局、地政總署和房協近日向元朗區議會提交文件，披露當區兩幅被收回土地的最新發展。其中位於元龍街與攸田東路交界的土地，佔地5,300平方米，當中3,500平方米屬於私人土地，該地毗鄰私樓YOHO MIDTOWN，政府擬於2023年初，將該地連同毗鄰政府土地，一併交付房協發展資助出售房屋。

房協初步估算後，計劃於該地興建兩座樓高約30層高住宅大樓，提供大約510個單位予合資格人士購買。據初步計劃，項目除設有可供居民使用的康樂設施及泊車位等配套設施，亦設有政府、機構及社區設施，照顧社區需要。

近溱柏十八鄉路地皮交房委會發展 提供700單位

另外一幅位於十八鄉路的土地，佔地7,000平方米，當中5,300平方米屬私人土地，涉及12個私人地段，政府同樣計劃在2023年初連同毗鄰的官地，一併交付房委會發展，政府將審視用地的發展密度，但初步估算，將興建兩座資助房屋大樓，預料可提供700個單位。

地政總署明年上旬尋求行會批准收地

文件指出，政府已於5月13日，亦即公布將會引用《收回土地條例》當日，在現場為兩幅用地進行凍結登記，及去信通知受影響的私人土地業主。地政總署將於明年上旬，尋求行會批准收回兩幅用地，隨後會按現行政策及相關法例向受影響的私人土地業主或其他權益人士提出補償方案。

▼YOHO Midtown旁土地▼



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發展局5月宣布，收回3幅分別位於元朗及粉嶺、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地，三幅土地都算「靚地」，當中一幅於元朗元龍街與攸田東路交界的土地，正正位於新地項目YOHO MIDTOWN旁邊，現被劃為「綜合發展區」，資料顯示，部分地段是新鴻基地產附屬公司時有。

該地被用作停車場，亦有數幢構築物，上方貼有「地產會」、「發展地產」、「中國名茶」等。

▼溱柏旁土地▼



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而位於十八鄉路的用地則佔地最大，有約7,000平方米，該土地被收回前同樣為停車場用途。土地毗鄰新世界發展的屋苑溱柏，及剛於今年入伙的單幢住宅項目瑧頤，該屋苑於去年開售時呎價最高超過2萬元。而涉及收回的土地，部分地段由新世界發展相關公司持有，另有部分土地由兩個鄧姓祖堂持有，包括司理為鄧志學的「鄧維新堂」，以及鄧輯伍，其司理為鄧達善，是時裝設計師鄧達智的弟弟。