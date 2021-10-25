收緊查冊｜公司註冊處、土地註冊處下月起　查冊須登記姓名身份證

公司註冊處及土地註冊處今日（25日）突然公布，再收緊查冊安排。11月1日起，查冊必須申報查冊者的姓名及身份證號碼。

土地註冊處更列明，機構查冊須提供獲授權的職員辨識身份資料，使用者亦須確認無意及不會在違反《個人資料（私隱）條例》的情況下使用透過查冊獲取的個人資料。

《香港01》記者，以查冊系統登記用戶身份，向兩個部門查詢，為何公司查冊行為需要登記員工身份證，職員均稱無法回應。



專頁：收緊查冊｜蔡玉玲查車牌被指虛假陳述罪成 政府欲限公司註冊查冊

公司註冊處今日（周一）突公布，公眾由11月起須以實名查冊，提交身份證明文件編號。（公司註冊處網頁）

公司註冊處周一（25日）於網頁公布「調整行政安排」，指由11月1日起，查冊人士須在查冊前提供個人資料，包括姓名及身份識別資料，並按現行安排聲明查冊目的，以及確認查冊所得資料只能作聲明的用途。

土地註冊處同日亦公布查冊新安排，除以個人身份查冊外，以機構身份查冊亦必須提供獲授權職員的辨識身份資料。（土地註冊處網頁）

土地註冊處同日亦於網頁公布查冊新安排，要求查冊人士11月1日起，必須提供姓名和身份證明文件編號等辨識身份的資料，以機構身份進行查冊，亦須提供獲授權職員的辨識身份資料。

處方同時亦以電郵通知向已登記用戶，指查冊人士要確認無意及不會在違反《個人資料（私隱）條例》，透過查冊獲取的土地紀錄内的個人資料，或將有關資料用於與查閱土地紀錄宗旨無關的目的，並確認明白其提供的個人資料可能會轉交予執法機關。處方在電郵中強調，查冊人士必須符合上述規定，其查冊要求才會被接納。

11月1日起，查冊須登記姓名及身份證號碼。

公司賬戶仍要員工身份證號碼登記

《香港01》記者，以公司註冊處及土地註冊處網上查冊系統登記用戶身份，分別向兩個部門查詢，均獲回覆指，從下月開始，需填寫具體查冊員工的姓名及身份證號碼，才能開始查冊步驟。

公司註冊處客戶服務熱線職員稱，此做法是為了確保查冊目的是合法用途。但記者追問，為何公司行為需要個人身份證登記，以及11月1日前，以公司賬號查冊，若有人作非法用途，公司註冊處或執法部門仍可調查，職員表示無法回應，亦坦言今日已收到多個公司用戶致電查詢，明白部份公司要重新安排內部員工使用查冊系統。

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，查721元朗襲擊白衣人車牌，被指違反查冊用途而被捕。案件開審時新聞界聲援。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

土地註冊處職員主動提蔡玉玲案 稱為保障查冊用戶

土地註冊處的職員稱，新做法是為保障查冊用戶，又主動提出港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲因查車牌作採訪用途而被捕事件，稱「相信你都有看車輛查冊的新聞」。記者追問，為何公司行為，需要員工身份證登記，處方職員表示「答不到」。

2019年後逐步收緊多項查冊

2019年反修例運動後，政府屢稱有人透過查閱公共登記冊，取得他人的個人資料，以進行「起底」，並先後收緊多項查冊安排。入境處2019年10月在無通知下，收緊「出生登記紀錄」及「香港結婚紀錄」 查冊安排，要求查冊人需得到當事人授權，或提供合理的查冊目的、用途供處方審批。

及後，前香港電台節目「鏗鏘集」編導蔡玉玲，製作721元朗襲擊事件的報道時作出車牌查冊，2020年11月被指控查冊時作虛假陳述，違反《道路交通條例》兩罪，今年4月被裁定兩項罪名成立，合共罰款6千元，蔡已就定罪提出上訴。不過，運輸署今年3月仍收緊車牌查冊，通知以個人名義登記的車主，其車牌資料正被人或機構查閱。

今年6月，財經事務及庫務局以「先訂立後審議」的方式，推出「三部曲」收緊公司查冊安排，僅供公眾查閱公司董事的通訊地址和部分身分證號碼，只有公職人員、執業律師和會計師等七類「指明人士」可繼續提出查閱董事等人的受保護資料。