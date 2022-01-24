香港仔中心港昌閣、黃大仙豪苑納強制檢測　政府發現43人未遵從

香港仔中心港昌閣早前出現3宗涉及倉鼠群組的個案，而黃大仙豪苑一帶有污水樣本檢測呈陽性，故港昌閣及豪苑最近被納入強制檢測公告。

民政事務總署表示，政府今日（24日）派員查核受檢人士的檢測證明，以確認他們是否已按有關要求進行檢測，結果發現有43人違反強制檢測公告。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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民政事務總署表示，由今日上午約7時起，相關受檢人士被要求出示相關檢測結果電話短訊或相關證明，政府派員到大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

在香港仔中心港昌閣，政府在行動中共檢查了約220名受檢人士的檢測報告，當中有9人違反強制檢測公告。

至於在黃大仙豪苑第一、第二及第三座中，政府共檢查了約560名受檢人士的檢測報告，其中34名人士違反強制檢測公告。

已發出強制檢測令

政府表示，已向該等人士處定額罰款5,000元及或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼

