葵涌邨｜禁足兩疫廈升降機大堂變垃圾山　運房局急聘承辦商清理

葵涌邨疫情大爆發，逸葵樓和映葵樓共5,000居民先後被圍封5日，負責收拾邨內垃圾的清潔人員亦要檢疫，有居民升降機大堂垃圾堆積如山，恐增播毒風險。運輸及房屋局今日（24日）表示，有服務承辦商，「仗義」在短時間內，提供緊急支援，邨內清潔服務昨日（23日）已陸續恢復。



清潔人員隔離致清潔公司調動人手現困難 運房局：已聘服務承辦商仗義協助

運房局透過facebook專頁《運房點線面》表示，葵涌邨的清潔人員需要隔離，相關清潔公司調動人手時出現困難，以致邨內清潔無法銜接，提到已即時跟進葵涌邨逸葵樓和映葵樓「垃圾山」問題，昨日已聘請服務承辦商「仗義協助」，昨日已陸續恢復日常服務。

帖文又感謝，圍封大廈居民包容抗疫期間出現的不便，強調會繼續盡量安排應對各居民需要，包括協助居民家人運送藥物等必要物資，及提供足夠物資等，並感謝在疫情間緊守崗位的政府人員，形容他倒是「抗疫工作不可或缺的重要成員」。

有逸葵樓居民分享升某個層數降機大堂照片，垃圾堆積如山。(讀者提供圖片)

逸葵樓居民早前不滿垃圾箱已滿而無人清理 恐有播毒風險

有逸葵樓居民早前表示，有樓層的升降機大堂，堆積住戶棄置的垃圾，垃圾箱已滿而無人清理，不少住戶於是就放置在地上，多達數十袋，恐有播毒風險。另亦可從相片可見，有兩箱裝有熱食的飯盒箱被放在垃圾旁邊，衞生情況惡劣，擔心若是患者使用過，可能污染食物並播毒。