Omicron攻力弱傳播強　港大陳福和籲打第三針：現沒條件病毒共存

香港大學微生物學系早前研究發現，在人類肺部和腸道上皮細胞的實驗中，Omicron的病毒複製能力較其他新冠病毒變種低。研究團隊成員、港大微生物學系臨床副教授陳福和今在港台節目《千禧年代》表示，Omicron對人類的破壞力減少，但傳播力仍強，認為現階段本港未有足夠條件與病毒共存。



陳福和表示，Omicron對人類的破壞力減少，但傳播力仍強，認為現階段本港未有足夠條件與病毒共存。（資料圖片）

陳福和表示，研究發現老鼠感染Omicron後，體重下降、引發炎症及死亡機率都較感染原始病毒株或Delta變種病毒低，可見Omicron的攻擊力較弱，某程度上屬好消息，當病毒對人體的破壞力減少，或可與病毒共存。

Omicron對未接種疫苗長者和長期病患者具殺傷力

但是，陳強調Omicron仍有殺傷力，尤其對於未接種疫苗的長者和長期病患者，目前香港未有足夠條件與病毒共存，故仍要盡量避免讓病毒在社區蔓延。他指出，接種第三針疫苗保護率有助大大提高，呼籲市民盡早接種。

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倉鼠染人類機會高 陳福和：跨物種傳播易成基因改變

至於近期本港出現倉鼠感染群組，陳福和表示，明白殺鼠令社會傷感，但指除了「下游」的寵物店，在「上游」的貨倉也驗到病毒，如貨倉有倉鼠互相傳染，再傳給人類的機會高，跨物種傳播造成基因改變，所帶來的傳染性則要待稍後數據分析。不過，他認為如飼養的倉鼠非涉事的兩個批次，最近沒有到訪寵物店，而家人也沒有染疫，無故棄養對小朋友的心靈影響大。