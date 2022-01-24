今增5宗源頭不明個案　葵涌邨再多69人染疫　累計210人中招

第五波疫情一發不可收拾，葵涌邨繼續成為「重災區」。衞生防護中心公布，今日(24日)新增109宗確診，較昨日稍見回落，惟其中葵涌邨已佔69宗，正圍封禁足的逸葵樓及映葵樓，分別錄得27宗及33宗個案，邨內另外8幢大廈亦各有零星個案，其中5幢首次錄得有染疫者。當中包括一名於伊利沙伯醫院保安部工作人士，邨內染疫範圍繼續擴大，截至今早累計合共210宗確診及初步確診個案。

109宗確診個案中，5宗屬源頭不明，當中有確診者居於葵芳葵仁樓，曾到訪葵涌廣場、新都會廣場；另包括居於深水埗、在黃大仙鳳凰新邨髮型屋工作的49歲女士。而本港暫錄得約100宗初步確診。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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本港今日新增109宗確診，當中屬於本地個案共有98宗，葵涌邨群組則合共69宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中有27宗來自逸葵樓、33宗屬於映葵樓，雅葵樓則佔2宗，其餘7幢包括芊葵樓、碧葵樓、旭葵樓、春葵樓、綠葵樓、百葵樓、夏葵樓、則各佔1宗。夏葵樓、翠葵樓、綠葵樓、碧葵樓及百葵樓，則是首次有居民確診。逸葵樓確診者最多，至少已累計144宗，緊隨其後的映葵樓亦有49宗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則提到，伊利沙伯醫院一名保安部工作3A級運作助理同樣確診，該員工與家人同住葵涌邨。

109宗確診個案中，源頭不明個案佔5宗，其中包括居於東涌藍天海岸6座的13歲男童，他於英基英皇佐治五世學校就讀，有前往屋苑平台玩耍。當局指，由於早前亦有確診者曾報稱於附近範圍玩耍，「要睇睇識唔識對方。」

黃大仙區內浮現數宗個案

另亦有個案疑涉及Delta變種病毒，居於深水埗慶豐大廈的49歲女士，她在黃大仙鳳凰新邨髮型屋工作，由於曾到訪黃大仙，遂進行確診，並發現個案。另一疑涉及Delta變種病毒個案，則是居於黃大仙豪苑的75歲男士，他平時早上8時至9時，會前往鳳德公園做運動。

再有患者曾到葵涌廣場、新都會廣場

不明個案另包括居於葵芳葵仁樓的53歲女士，她平時會到訪葵涌廣場、新都會廣場， 張竹君提到，「留意到葵涌邨好多居民有去這些地方，但未有確實認識或交接。」此外，居於荃灣花園榮華閣的銀行IT人員同樣源頭不明，該確診者曾往悅來酒店丸龜製麵，及到訪如心廣場荃新天地。

▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼

