葵涌邨應封邨？　孔繁毅指政府無能力全送檢疫：留返喺邨最穩妥

葵涌邨大爆發，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今(24日)於商台《在晴朗的一天出發》受訪時表示，未來48小時是疫情關鍵，包括邨内新增個案數目，以及傳播鏈會否向外擴散，在邨外其他地方形成新的傳播源頭，倘前者無顯著增加，亦無新源頭出現，本港疫情有望在農曆新年後受控。

至於何時需圍封全邨並實施禁足令，他指需視乎確診人士新增數量而定，但他提到，本港沒有足夠檢疫設施，港府並無能力將整個葵涌邨的居民撤離送往檢疫，「留返喺條邨最穩妥。」



▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼



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孔繁毅指，葵涌邨疫情發展關鍵在於未來數天有否新增確診人士及新增源頭。(資料圖片)

孔繁毅表示，葵涌邨疫情發展關鍵，在於未來48小時邨内新增個案數目，以及傳播鏈會否向外擴散，在其他地點形成新的傳播源頭，倘有的話，疫情控制及追蹤將會變得困難。他續指，若確診個案無顯著增加，或沒有屬於其他源頭的個案出現，本港疫情有望在農曆年後受控。



被問到疫情發展至甚麼地步，港府需考慮圍封全邨並實施禁足令，他則指，同需視乎確診人士新增數量而論，但由於本港沒有足夠檢疫設施，他認為港府並無能力將整個葵涌邨的居民撤離送往檢疫，「留返喺條邨最穩妥。」他又認為，妥善追蹤爆疫源頭確診者的行蹤、全邨完成檢測，以及將感染者送院及診治，反而最為重要。

他續說，圍封大廈內的居民，需保持個人衞生，包括勤洗手，洗手間亦應加密清潔，另減少開抽氣扇或單邊窗，以免大廈出現垂直傳播；至於非圍封範圍的居民，孔繁毅則說，未來幾天應盡量減少外出，即使外出亦必須戴好口罩，未接種疫苗的人士亦應盡快接種。

孔繁毅又提到，接種三針疫苗人士，對Omicron變種病毒的中和抗體會立即上升，且症狀亦較輕微，由於打針後可減鼻黏膜內的病載量，同時能夠減低傳染他人風險。倘不接種疫苗，可能會引致下呼吸道感染，包括肺炎和重症，他呼籲長者及高危人士盡快接種

。他續指，期望盡快有第二代新冠疫苗，並加入Omicron抗原，令其對付Omicron效力增強，加強抵禦力。

孔繁毅表示，Omicron病毒株與流感較相似，重症亦等於Delta的五分之一至六分之一，另由於新冠病毒在溫暖環境下「無咁活躍」，他相信今年四月後，北半球踏入春天，病毒感染人數會快速下降，如果沒有出現新的變種病毒株，大流行會短暫完結數個月，但進入冬天後，新冠病毒則會如流感般再次回來。他相信，將來每年冬天，全球會同時面對流感和新冠肺炎威脅，屆時各地人民每年均需接種流感和新冠肺炎疫苗。

▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼

