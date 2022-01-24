葵涌邨兩疫廈圍封五日　團體調查指11居民打爛飯碗　促政府補償

葵涌邨疫情大爆發，逸葵樓、映葵樓先後被圍封5日，兩幢疫廈無人清潔，衞生情況惡劣，居民叫苦連天。葵青街坊聯合陣線今日（24日）表示，圍封大廈後訪問了約200名居民，居民除了不滿政府無提供足夠的日用品、糧食，以及衞生情況惡劣外，更有11名受訪者透露，在圍封期間已遭解僱，對工作前途有很大影響，建議政府提供經濟援助。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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葵青街坊聯合陣線昨日至今日下午，以問卷調查方式，訪問了近200名葵涌邨居民，當中逾170人居於被圍封的逸葵樓和映葵樓。他們表示，對膳食安排深感不滿，10分滿分中，得分僅1.98分，表現強差人意，更有三成受訪者表示，收到政府糧食補給後，仍不夠支撐一日生活，有23%受訪者表示，無收過政府的糧食補助，但仍不許買外賣。

至於在檢疫方式方面，逾八成受訪者亦對檢疫安排十分不滿，批評當局並無做好分流檢測，數層街坊同時落樓做檢測，大批居民塞在升降機大堂，升降機亦迫爆，但政府人員從無消毒升降機，批評令染疫風險大增。

其中一位住戶吳女士育有兩名小孩，她表示首日圍封時，「半夜12點幾先拍門落去（檢測），一拍就拍幾層。」又指「檢測實在（等）太耐，空氣情況好差，點解市民諗到嘅播毒途徑，香港政府都諗唔到呢？」她慨嘆市民只能隨身攜帶消毒用品，隨處噴，但政府卻無相關補給，擔心家中消毒設施不足5天使用。

今次調查又發現，不少受訪者認為，圍封影響其工作前途，亦有龐大經濟壓力，更有11名受訪者表示，已遭公司解僱，暫未知相關受訪者的工作性質。

受訪者促請政府安排分流檢測，減少大批市民聚集導致染疫的風險、為受圍封而影上班的居民提供經濟援助、提供足夠的日用品和糧食，以及提供情緒支援等。

▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼

