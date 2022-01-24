公院爆疫｜威院精神科護士、伊院職員同染疫　病人化療後始知確診

本港新冠疫情大爆發，病毒殺入醫院內，多家公院內相繼有護士或員工染疫。醫院管今日（24日）表示，威爾斯親王醫院一名精神科專科門診護士初步陽性，翻查資料早前曾有一名覆診的病人到訪，該病人其確診。另外，一名住在葵涌邨的伊利沙伯醫院運作助理確診，他主要負責交通管理。

此外，瑪嘉烈醫院亦曾有染疫病人到訪，一名初步確診病人曾到醫院化療，期間曾短暫拉低口罩與一名病人服務助理交談，故該助理需要檢疫。



一名曾在威院精神科門診覆診的病人確診，及後一名女護士檢測初步陽性。（資料圖片）

確診病人曾覆診 威院門診護士初步陽性

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，威爾斯親王醫院有一名精神科專科門診護士初步陽性。院方昨日收到通知，指一名在1月18日去過精神科門診覆診的病人確診，院方及後安排31名同事接受病毒檢測，該名護士在檢測中呈初步陽性，其餘員工則仍是陰性。

該名女護士最後上班日期是1月21日，由於工作期間有穿著個人裝備，故無其他病人或員工被列作密切接觸者。院方已安排50名病人，以及在1月21日上班的職員檢測，並已通知5位曾與該護士接觸的病人要進行檢測及醫學監測。現時診所會暫停服務，以進行消毒清潔。

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伊院交通管理助理確診 住葵涌邨

至於伊利沙伯醫院，亦有一名在保安部工作的3A級運作助理確診，他主要負責交通管理，無須接觸病人。患者與家人同住葵涌邨，並昨日於竹篙灣確診，最後上班是1月21日。

何指，由於他是新入職員工，故當日醫院感染控制組曾為他進行呼吸器面型配合測試，當時感染控制組員工有穿著合適個人裝備，但由於涉及反覆的呼氣測試，過程約需30分鐘，故負責測試的員工會被列為密切接觸者。另外，患者去過的更衣室及辦公室，將會進行消毒。

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葵涌邨初陽病人曾接受化療 期間拉低口罩與職員交談

另外，瑪嘉烈醫院亦曾有染疫病人到訪。該名78歲男病人住在葵涌邨，他在1月22日因發燒及喉嚨不適送院，昨日初步確診。

在1月17日，男病人曾到瑪嘉烈醫院的日間化療中心接受化療，在化療期間，患者曾短暫拉低口罩與一名病人服務助理交談，故該助理需要檢疫。何婉霞表示，院方已安排另外3位職員進行檢測，結果2人陰性，1人仍在等候報告，而環境樣本則全屬陰性。