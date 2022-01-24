教局推幼稚園家長教育課程資助上限8萬　列明內容須符國安法

教育局今（24日）向參與「幼稚園教育計劃」的幼稚園校長發通告，宣布提供一筆過家長教育津貼，以協助幼稚園啟動有系統的校本家長教育課程，成功申請的學校可獲8萬元，並可再獲一筆過額外津貼1萬元，在學校網頁設立「家長園地」專頁或改善現有專頁，以發放家長教育資訊及推介優質家長教育課程。

當局在津貼使用原則上特別列明，內容須符合政府現行政策及遵循香港特別行政區法律，包括但不限於《基本法》及《國家安全法》。當局續指，如內容有所偏離，而幼稚園沒有跟進，會考慮收回部分或全數津貼；幼稚園在申請繼續參加計劃時，亦會考慮學校有關表現。



教育局今（24日）向參與「幼稚園教育計劃」的幼稚園校長發通告，宣布提供一筆過家長教育津貼。（資料圖片)

「幼稚園教育計劃」檢討報告去年8月公布，建議教育局協助幼稚園加強家長教育。教育局今日公布，為參與「幼稚園教育計劃」的幼稚園提供一筆過家長教育津貼，以協助學校2021/22至2025/26學年啟動有系統的校本家長教育課程。



根據教育局發出的通告，每所成功申請的幼稚園可獲8萬元，同時可再獲批額外津貼1萬元，以設立「家長園地」專頁，分享家長教育資訊，如有效的管教技巧、專家講座及工作坊的學習重點。兩項津貼可合併使用。若幼稚園已經成立家長教師會，或承諾將於2024年8月31日或之前成立家教會，可獲額外津貼1萬元。



教局指內容如嚴重偏離嚴重可考慮終止服務合約

津貼使用規則方面，當局指，成功申請的幼稚園，可運用家長教育津貼向服務供應商採購服務，不限於當局委託大專院校、幼稚園辦學團體等所設計的課程。當局提醒，家長教育課程的內容應有助家長建立正面的育兒價值觀和態度，以及培養兒童健康成長；亦須符合政府現行政策及遵循香港特別行政區法律，包括但不限於《基本法》及《國家安全法》等。



教育局指，學如發現課程內容偏離當局要求，幼稚園須要求服務供應商、講者或專家立刻作出修正；若情況嚴重，應考慮終止其服務合約。當局建議，幼稚園將有關條款納入標書及服務合約之內。

當局續指，如幼稚園沒有作出跟進，教育局會考慮收回部分或全數津貼，在有關幼稚園申請繼續參加計劃時，當局亦會考慮學校這方面的表現。如課程不恰當而導致任何損失，幼稚園須自行承擔有關開支，不可以政府津貼或學費支付相關開支。家長教育津貼於2月4日截止報名，2月底當局將申請結果通知幼稚園，並於3月發放。