停課｜小學、幼稚園周五前停面授課　張勇邦：部份學校取消校內試

政府昨日（11日）宣布，全港小學及幼稚園於周五（14日）或之前暫停面授課堂。資助小學校長會名譽主席張勇邦今早（12日）於港台節目表示，早有停課的心理準備，由正式宣布至停課間有3日時間，認為有足夠時間安排，慶幸未影響小六的升中呈分試。

張續指，部份學校則需取消原訂下周的考試，試卷將改為校內評估，派發予學生回家完成。



▼1.11政府宣布最遲1.14起停課▼



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張勇邦今早於港台節目《千禧年代》表示，上周已有停課傳聞，當時業界已有心理準備。政府昨日宣布停課安排時，距離正式停課尚有3日，足夠讓學校安排妥當，如完成書簿、功課等交接。他續稱，過去兩年都有停課經驗，幸而今次停課不影響小六呈分試。

資助小學校長會名譽主席張勇邦(資料圖片)

停課期間料部份雙職家長需費周章安排照顧孩子

不過張勇邦亦稱，包括其任教的學校在內，部份學校都需取消下周的校內試，相關試卷會改為評估卷，派發予學生回家完成，檢視學習成效。他又稱，部份雙職家長需費周章安排如何照顧孩子，個別學生如有特別需要，可與校方聯絡回校上課，學校於停面授課期間仍然開放。

截至1月11日暫有六間校有學生確診或初確診。(香港01製圖）

另外，科興疫苗的接種門檻之前下調至5歲。張勇邦表示，不少家長心情「十五十六」，憂慮科興的有效力較低，希望孩子接種復必泰。不過他亦稱，科興出現的反應一般較少，而且同樣可防重症，認為家長應衡量是否加強子女的保護，抑或擔心打針後的反應。