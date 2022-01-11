停課｜幼稚園、小學1.14或之前停課家長大感頭痛　學生：好開心！

行政長官林鄭月娥今日（11日）出席行政會議前見記者，宣布全港所有幼兒中心、幼稚園及小學全部須於1月14日或之前停止面授課堂，直至農曆新年假期後。不少學校早有兩手準備，位於荃灣的路德會聖十架學校教師團隊已為學生預備好教材及學習材料備用，讓學生的學習順暢。

攝影：羅國輝

攝錄、剪接：李紫銘



「防疫學習錦囊」涵蓋各課目

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收到停面授的消息後，路德會聖十架學校馬上在今（11日）派發早已準備好的「防疫學習錦囊」，包括中文、英文、數學、常識練習工作冊、視藝材料包、中華文化日學習材料等。

校長王淑芬指，「由於學生已有過往應對暫停面授課的經驗，和之前一樣，我們為學生提供網上學習手冊，亦為教師提供網課安排指引，所以運作一如既往的順暢。惟小一學生是首次面對網課的安排，可能會出現不熟悉的情況，我們為小一學生加強指導。」

家長早已預料停課 小朋友打針要先觀察情況

家長黃太表示理解政府今次的停課安排，認為學生的安全最重要。不過此措施相信會令不少雙職父母增添麻煩。黃太暫未打算安排小朋友接種科興疫苗，她說：「會先觀察多唔多小朋友接種，而小朋友接種後有沒有很多出現副作用，如果都沒有的話才會考慮讓自己小朋友接種。」

家長安小姐（攝影：羅國輝）

家長安小姐同樣表示理解是次安排，認為停課可以釋除家長憂慮，畢竟口罩不是百分比保障。

陳小姐是兩名小朋友的家長（攝影：羅國輝）

陳小姐是兩名小朋友的家長，對於停課的安排，她馬上想到接下來的日子將十分辛苦：「兩個小朋友都長大，兩個都在家會經常爭東西、吵交，要停課至農曆新年假假『好慘、好痛苦』」

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小朋友停課有喜有悲 怕打針身體承受不住

四年級的錢小朋友接受記者訪問表示停課「十分開心」，因為可以留在家中網課，可以在上課時偷吃早餐，和媽媽聊天，最重要的是不用被老師責罵。對於5至11歲的小朋友可接種科興疫苗，錢小朋友則沒有勇氣接種：「我擔心效用大（副作用），疫苗也含有新冠病毒，擔心自己身體會直接中Covid-19！」

伍小朋友（攝影：羅國輝）

另一位伍小朋友則不樂見停課，由於父母都要工作家中沒有人照顧，即使停課他都要回校，而且屆時更沒有朋友陪，只有自己。而他或會在將來接種疫苗，他說：「媽媽有叫我打。」

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