法律年2022｜律師會會長陳澤銘斥滋擾恐嚇法官行為　損香港聲譽

雖然社會動盪漸平息，但近年仍出現不少司法人員受滋擾、恐嚇的事件。香港律師會會長陳澤銘律師今日（24日）在法律年度典禮上致辭時批評，這些行為企圖不當地影響法官的獨立判決程序，損害香港健全的法律和司法制度的國際聲譽，但同時提到過去一年仍有6名來自其他普通法司法管轄區的非常任法官同意延任，顯示他們對香港司法機構的支持和信心。



指香港近年持續出現威嚇法官行為

陳澤銘在致辭中提到，近年香港持續出現公開違反法紀、威嚇法官和法律執業者、以塗鴉指名道姓辱罵法官、致電或致函恐嚇司法人員的人身安全、衝動及毫無理據地公開批評法院判決，以及政治干預法律業界的獨立性和刑事司法制度的事件。

認為這有損司法制度聲譽

他認為，這些行為企圖不當地影響法官的獨立判決程序，損害香港健全的法律和司法制度的國際聲譽，及將香港孤立，使之得不到來自世界各地在終審法院出任非常任法官的傑出資深法官們對香港的長期支持。 不過，這些事件以失敗告終，突顯了香港的法律和司法制度的實力。

去年有6名非常任法院留任

他又提到，過去一年，有六名來自其他普通法司法管轄區的非常任法官，均同意延長任期，包括澳洲、加拿大的前首席法官，以及英國最高法院的兩名前院長，顯示他們對香港司法機構的支持和信心。

首批獲大灣區資格律師正進行實習培訓

他亦認為，隨著國家「十四五」規劃以及國家的其他發展計劃，如大灣區發展和「一帶一路」倡議，而帶來的機會，將為法律界帶來龐大市場，並指首批獲得大灣區資格的香港律師，正在進行實習培訓，當他們開始執業，客戶可擴大至整個大灣區，希望法律執業更上一層樓的律師，可以在香港發掘很多機會。

法律界代表先後到終審法院出席法律年開幕。(詳看下圖)