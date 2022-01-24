法律年2022｜杜淦堃：大律師公會在沒政治考量下續就法治議題發聲

法律年度開幕禮今年繼續因應疫情在網上進行直播，新任大律師公會會長、資深大律師杜淦堃在致辭中指，政治在大律師公會的事務中沒有任何角色可言，倘若大律師被視為「戴假髮的政客」，公眾對大律師專業的信心會被削弱，並表示大律師公會將會在沒有任何政治考量的情況下就法治議題發聲。他亦提到，對於近年社會群體對律師施加壓力感到遺憾，情況令他們不能處理個別案件，直指「此風絕不可長」，並解釋律師旨在協助法庭作出合理判決，若然律師被視為等同於其當事人而被批判，實屬可悲。



杜淦堃在致辭中重申，大律師公會成立的明確目標，是維護大律師專業的榮譽及獨立性、促進司法、 以及確立大律師的行為守則和紀律，又指一個強大和獨立的大律師專業，其存在的意義在於服務大眾及協助法庭彰顯公義。

政治在司法程序中不存在任何角色

他強調，法律固然以公義及社會秩序的法律原則規範政治，但是反之而言，政治在司法程序中並不存在任何角色，而政治在大律師公會的事務中亦沒有任何角色可言。倘若大律師被視為「戴假髮的政客」，公眾對大律師專業的信心，以及大律師維護法的角色會被削弱。

不會有任何政治考量

他續解釋，大律師公會有責任就法治及司法系統的議題發表意見。誠然，法律和政治的分野有時並不清晰，但是有如法官習慣處理不同的棘手問題一樣，大律師公會將會一如既往，在沒有任何政治考量的情況下就法治議題發聲。

法律界代表先後到終審法院出席法律年開幕。(詳看下圖)

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以輿論進行公審不能保障公義

他亦表示，在法治社會中，任何人都有獲得公平審判的權利，通過互聯網或社交媒體，以輿論進行「公審」，過程非但武斷，更不能保障公義，為民主社會所不容。但遺憾的是近年有社會群體對律師施加壓力，令他們不代表個別人士或處理個別案件，他直言此風絕不可長，亦稱若有律師因壓力而拒絕處理「敏感」的案件，令任何人無法獲得法律意見，這將會是非常悲哀的一天。

律師代表是基本權利

他提醒不論當事人表面上的「好」、「壞」，獲得律師代表是一項基本權利，律師旨在協助法庭基於事實及法律原則作出合理的判決，若然律師被視為等同於其當事人因而被批判，這是十分可悲的，敦促社會大眾充分理解律師的職責及角色，否則將會對上述的基本權利造成無形及危險的侵蝕。

法治在世界各地均面臨挑戰

他認為，大家正身處充滿挑戰的時代，法治在世界各地面臨持續的挑戰，香港不能獨善其身，但香港多年來經歷無數風雨，每次風雨過後都變得更加強大，在法治的保障下，確信香港將一如既往蓬勃發展。