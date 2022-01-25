封區｜第五波未到高峰　曾祈殷籲審視檢測能力：或需尋求內地協助

葵涌邨疫情持續擴散，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（25日）於港台節目表示，第五波疫情正處於上升期，相信仍未到高峰，確診數字有可能繼續上升。他表示，政府應審視檢測能力是否足夠，之後可能更多地區受牽涉，如能力未達標，或需要尋求內地外援。至於葵涌邨是否需要持續圍封，他認為現時5日未必足夠，有需要審視延長隔離日數，並擴大圍封範圍。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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曾祈殷稱第五波疫情正處上升期 檢測能力如未達標需求外援

曾祈殷今早於港台節目《千禧年代》表示，第五波疫情正處於上升期，之後可能更多地區受牽連，相信未到高峰期，確診數字或再上升。他續稱，政府要基於科學及數據做圍封強檢，包括以污水樣本，決定強檢範圍，並要審視是否有足夠的檢測能力，假如仍未達標，便需要尋求外援，例如內地檢測人員協助。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

葵涌邨仍有個案 或有需要延長隔離日數

逸葵樓為期5天的隔離明日屆滿，不過現時仍有新增個案，葵涌邨內其他大廈仍有發現個案。曾祈殷形容該邨為「重災區」，同邨居民或有互相接觸，認為要審視延長隔離日數，並擴大圍封範圍，以免有隱性患者將病毒傳至其他地區。

▼1月24日，大窩口邨富德樓圍封檢測▼



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林哲玄：深切治療部床位不多 應仍以清零為目標

醫療衞生界立法會議員林哲玄於同一節目亦認同疫情處於上升期，相信每日確診數字會保持於過百人。他表示，雖然Omicron病毒殺傷力過往低，但仍較流感嚴重，香港深切治療部床位不多，即使清零難以達到，但仍應以清零為目標。他表示，當病毒弱化至與流感相若，又廣泛存在時，就可考慮與病毒共存。

林哲玄。（資料圖片）

另外，林哲玄表示香港的檢疫措施不足，尤其當個案上升時，檢疫位置更緊迫，認為可考慮將亞洲博覽館、未開放的公屋，以及體育館等，改作檢疫用途。