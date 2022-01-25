疫情．1.25｜葵涌邨疫情未止　荃灣花園榮華閣爆垂直傳播住戶撤離

本港今日(25日)新增124宗確診個案，6宗源頭不明，葵涌邨累計276宗，初步陽性個案逾70宗。黃大仙區出現多宗個案，包括鳯凰新邨新形像髮型屋有三宗個案，區內豪苑亦有確診個案。



▼1月24日確診者居住大廈▼



+ 1

1月25日，荃灣花園榮華閣多個住戶要撤離



+ 5

殺鼠令｜市民交出104隻倉鼠 漁護署已殺98隻 暫得一隻驗出陽性

康文署外判員工、房屋署管工初步確診 兩人皆住疫區一人居映葵樓

中銀油麻地彌敦道分行員工初確診 負責客戶查詢及分流 暫停營業

中銀位於彌敦道471號的分行有員工確診。（Google Map截圖）

【20:30】政府晚上8時半再圍封土瓜灣鴻光街21至35號單數門牌的大廈，指因今日發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，故決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

封區檢測｜深水埗惠珍樓、土瓜灣鴻光街21至35號圍封 涉住戶染疫

【20:00】政府宣告，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上8時起限制在深水埗指明「受限區域」（即深水埗元州街24-26號惠珍樓）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。發言人指，由於今日發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，故決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

1月25日，元州街惠珍樓封區檢測



【18:56】榮華閣總共有16戶要撤離，環保署指出，4至18樓及天台都有人住，渠管的狀況可以，但12樓單位地台去水位密封，U渠都無水，18樓天台單位，渠管的狀態良好，但屬密封，洗手間、廚房有窗，有抽氣扇但壞了，而糞渠排氣口對正，所以風險較高。

荃灣花園榮華閣垂直傳播多戶撤走 天台僭建單位對正糞渠氣喉中招

（余俊亮攝）

【18:51】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，荃灣花園榮華閣現垂直傳播包括一宗個案13340為源頭不明，另一新確13420，都是榮華閣，第一宗1月20日發病，天台單位為第二宗，都是5號單位，為裝修工人，1月22日發病，翌日留樣本，CT值低，病毒量高，傳染期染疫裝修工人曾到大城名城及灝景灣2座工作。懷疑大廈懷疑有垂直傳播，今日聯同環保署、屋宇署視察，初步結論，首宗個案排放的污水，入糞渠，經氣喉去左天台，對正天台單位的廚、廁窗門外，滲入屋令天台單位住戶中招，決定今晚將4至18樓的5號單位居民都撤走，16至18樓及天台的4號單位亦要撤離。

【17:12】政府部門在大埔林村、林錦公較寮下至坪朗花園一帶的污水樣本有陽性，會在樣本縮小範圍檢測，希望居民自願檢測，會設流動檢測站。暫有逾70宗初陽個案。

【17:10】張竹君表示，黃大仙有傳播鏈有delta變種，無論髮型屋及豪苑有個案搵到，可能同倉鼠有關但未確切知道，要等基因分析，倉鼠由漁護護帶去等報告，患者本身要等全基因分析結果。

【17:05】葵涌邨最新疫情：

確診或初確人士/單位)

1)逸葵樓 184/120

2)映葵樓 64/43

3)雅葵樓 4/ 4

4)夏葵樓 13/5

5)芊葵樓 1人

6)旭葵樓 2/2

7)曉葵樓 1人

8)翠葵樓 2/2

9)綠葵樓 1人

10)碧葵樓 1人

11)春葵樓 3/3

12)白葵樓 1人

【17:00】今日新增的第六宗無源頭個案為29歲家庭主婦，居於葵涌邨內的紀律部隊宿舍葵稪苑的安葵閣，感染源調查中，1月24日發燒，1月23日在檢測中心樣本呈陽性。另一宗源頭個案患者居於元朗Grand yoho 第2座， 在觀塘one pacific做會計，1月16日以回港易抵港，14及16號到港及在上海檢測都呈陰性，因1月23日發燒檢測轉陽性，張竹君指本地感染機會大，仍在調查中，懷疑Omicron個案。

+ 4

【16:53】鳯凰新邨新形像髮型屋新個案為13481，患者在該處兼職工作，另一個案 13480亦曾到訪過髮型屋，早前亦有一個案13370，或有相關都未定，幾宗個案都是 L452R，暫未有清晰源頭，但3個案應相關，呼籲去過要聯絡及檢測。

【16:45】葵涌邨累計276宗個案，比昨日多64宗，好多是同一個單位的個案，共多了30多個單位，主要包括逸葵樓多了17單位、映葵樓多15單位、雅葵樓多1單位(現共4單位) 、夏葵樓多5個單位、芊葵樓無增加、曉葵樓沒有增加、旭葵樓增1、翠葵樓加1(共2)、 綠葵樓1宗、碧葵樓1宗、春葵樓有3宗(加兩個)、百葵樓一個單位。

昨日個案中在富強樓取11個環境樣本，3個樓上單位陽性，在洗水盆、洗手水喉口出面及地下去水位。

今日確診中，一個案在荃灣花園榮華閣住，暫無源頭, 同之前有個案是同一幢大廈(個案13340)，都是無源頭,，兩個都比較高層，但都是5號單位，懷疑垂直傳播，其他部門同事已到現場調查。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今增124宗個案，6宗源頭不明，葵涌邨累計276宗，印度抵港貨船爆疫有21宗個案。

【15:45】嗇色園宣佈，黃大仙祠壬寅年頭炷香將閉門舉行不對外開放，年廿九霄雲外31日)當日將會維持平日的日間開放時間，即由早上 7 時半至下午 4 時半，於子夜舉行的頭炷香將不會開放予公眾參與，亦不設傳媒採訪，改由嗇色園監院李耀輝（義覺）道長為主科，率董事會成員主持壬寅年祈福科儀，於子夜十二時正鐘鼓齊鳴二十四響，至心朝禮及上表，為全港市民善信祈福。壬寅年祈福科儀將會透過嗇色園Facebook專頁及YouTube頻道進行網上直播。

+ 4

【15:22】政府發言人表示，1月22日將葵涌邨夏葵樓納入強制檢測，並於昨晚（24日）進行圍封檢測行動。到目前為止，已發現至少13宗初步陽性及陽性檢測個案，分布夏葵樓不同座向及樓層單位，有出現大規模爆發的跡象，情況令人憂慮。鑑於葵涌邨夏葵樓有極高感染風險，有必要採取果斷行動，將早前根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動延長至周六(29日)，以阻截病毒進一步擴散。

葵涌邨｜至少4宗「陽轉陰」錯送臨時醫院 家屬質疑：檢測好兒戲

【14:57】葵涌邨逸葵樓逾百名居民確診，其緊密接觸者亦需去檢疫中心。不過《香港01》接連收到有居民投訴指，檢測結果出錯，至少有4宗來自逸葵樓的確診陽性個案，入院後覆檢發現「陽轉陰」，並非確診，檢測或出現「假陽性」。有家屬批評檢測結果「好兒戲」，「假陽性」居民因已被送到北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院），與確診者住同一病房，令感染風險大增。

強制檢測｜43場所強檢 葵涌區兩吉野家分店、旺角豉油街譚仔上榜

【13:58】第五波新冠肺炎持續擴散，政府今早（25日）發布1月24日的強制檢測公告，一共43個場所上榜，包括旺角豉油街富達大廈的譚仔雲南米線、葵涌區的兩間吉野家分店、尖沙咀The Cameron 的一幸、深水埗西九龍中心的紅蔥頭，以及立法會綜合大樓3樓等。另外，有確診者曾身處伊利沙伯醫院綜合服務區一樓，以及威爾斯親王醫院李嘉誠專科診所北翼3樓。

+ 8

疫情｜「抗疫指標」澳牛第五度停業 即日起收爐暫定年十三啟市

【13:34】本港疫情嚴峻，變種病毒Omicron及Delta在社區雙重爆發，昨（24日）更新增109宗確診個案，連續兩日破百。位於佐敦的著名茶餐廳「澳洲牛奶公司」今（25日）在Facebook專頁公布，將由即日起暫停營業，暫定下月13日（年十三）啟市。翻查資料，「澳洲牛奶公司」今次為第五度因疫情停業。

葵涌邨｜區議員指邨內仍有大量垃圾未清理 估計當局未及處理

【12:06】葵涌邨疫情持續，逸葵樓及映葵樓仍然需要圍封禁足。葵青區區議員梁志成今早（25日）於港台節目表示，邨內衛生情況雖有改善，但仍然惡劣，曉葵樓仍有大批垃圾未清理，估計當局未及安排處理。他又稱，清潔工不時於繁忙時間清理垃圾，垃圾桶與居民使用同一部升降機，形容居民「與垃圾桶共存」。

葵涌邨｜有居民稱被解僱 朱敏健：視乎情況或觸犯殘疾歧視條例

【12:03】葵涌邨疫情持續擴散，有團體訪問受影響居民，發現至少11人因為被禁足而遭到解僱。平機會主席朱敏健今早（25日）於港台節目表示，假如解僱原因是因為員工居住葵涌邨，並懷疑他可能因此有較高的感染及傳播風險，僱主便有可能觸犯《殘疾歧視條例》，不過具體情況需視乎每宗個案細節而言。

+ 2

【10:22】林鄭月娥指現階段毋需全封葵涌邨。

【10:22】林鄭月娥表示有關出席洪為民生日宴官員的調查近尾聲，農曆年前會公布包括徐英偉的處置方案，並指至今仍對徐英偉較失望。

+ 4

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



+ 7

【10:10】林鄭月娥預告年初四大幅放寬社交距離措施機會不大，但可能會有微調，今周有公布，並指農曆年後會大幅推動疫苗氣泡。

+ 1

【10:00】行政長官林鄭月娥指，截至昨天葵涌邨累計有226宗確診及初確診，有94%、即210多宗是集中在逸葵樓、映葵樓與夏葵樓，當中逸葵樓的個案已增至超過150宗。因此，她宣布夏葵樓即日起圍封5天，而已圍封並於明天完成圍封的逸葵樓要延長禁足多兩天至本周五（28日）。

▼1月24日，葵涌邨夏葵樓圍封檢測▼



封區｜第五波未到高峰 曾祈殷籲審視檢測能力：或需尋求內地協助

【09:57】葵涌邨疫情持續擴散，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（25日）於港台節目表示，第五波疫情正處於上升期，相信仍未到高峰，確診數字有可能繼續上升。他表示，政府應審視檢測能力是否足夠，之後可能更多地區受牽涉，如能力未達標，或需要尋求內地外援。至於葵涌邨是否需要持續圍封，他認為現時5日未必足夠，有需要審視延長隔離日數，並擴大圍封範圍。

封區｜葵涌邨夏葵樓、大窩口邨富德樓完成強檢 發現5宗及1宗個案

【08:20】大窩口邨富德樓封區強檢上午約七時三十分時完成，截至今日凌晨一時，約1 695名居民接受檢測，發現1宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼



+ 5

抗疫兩年｜港產口罩誓做世一 堅持不懈重研發︰唔會賺夠就割禾青

【07:00】自2020年1月22日首現確診新冠肺炎個案，自此本港至今陷入長達兩年抗疫戰，口罩亦陪足市民兩年。疫情初時社會一度一罩難求，口罩價格甚至炒至數百元1盒，口罩工場其後如雨後春筍建立，曾幾可時的「香港製造」金漆招牌重出江湖。



不過口罩品牌林立，難免捲起一場腥風血雨。兩年過後，屹立不倒的口罩廠如何看將來？2020年6月成立的「Savewo救世」成功站穩、不足兩年回本之餘，製作的口罩更衝出香港，外銷至海外10個國家，其CEO及廠長接受《香港01》專訪時豪言目標是世界第一︰「唔係世界第一嘅野都唔去開發，如果一出街都買到，點解要喺香港做？」

+ 5

確診大廈｜98本地患者分布47幢樓宇 居天恩邨恩翠樓也居逸葵樓

【01:19】新冠肺炎疫情嚴峻，本港周一（24日）單日新增109宗確診個案，當中98宗為本地患者。葵涌邨今次最多個案為映葵樓，有32宗，周日錄得89宗的逸葵樓居次，但有22宗，尚有9幢都錄得1至2宗個案。疫情向葵涌邨四周擴散，葵芳邨、祖堯邨、石蔭，以至荃灣和深井都有新個案，荃灣名逸居1宗再多兩人確診，為日前患者家人。

嘉湖山莊翠湖居第五座及天恩邨恩翠樓都有個案，而當中曾居天恩邨的23歲女患者，也有居於葵涌邨逸葵樓。

黃大仙、深水埗、東涌都有三幢大廈上榜，疫情正在升溫。筲箕灣明華大廈1座再有患者，為之前染疫家庭成員，同區耀東邨耀福樓也有與輸入個案有流行病學關連個案。新入伙的皇后山邨，也錄得一宗個案。

學童打針｜教育局公布集體接種安排 小學接種率達標可恢復面授

【00:58】香港疫情仍然嚴峻，政府早前放寛新冠疫苗接種年齡至5歲或以上，並發信通知各學校有關學生接種科興及復必泰疫苗的安排，綜合而言，年齡介乎5歲至11歲的兒童可以由1月21日起接種科興疫苗或於2月16日起到兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。



而因應接種疫苗下降至5至11歲兒童，教育局亦宣布若個別小學能達到一定接種率，即可安排全日面授課堂。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位爆垂直播毒▼



+ 2

▼1月24日，深水埗北河街慶豐大廈圍封檢測▼



+ 10

▼1月24日，大窩口邨富德樓圍封檢測▼



+ 3

▼1月24日，葵涌邨夏葵樓圍封檢測▼



昨日總覽：疫情．1.24｜新增再破百達109宗 竹篙灣民安隊成員初步確診

封區｜連封三廈：葵涌邨夏葵樓、深水埗慶豐大廈、大窩口邨富德樓

葵涌邨｜憂傳播鏈趨模糊 梁子超：Omicron來快走快未必在港發生

黃大仙豪苑爆Delta垂直傳播疑涉倉鼠 大窩口邨富強樓患者同座向

黃大仙豪苑1座疑垂直播毒 E室居民須撤離 初確診男12月初買倉鼠

今增5宗源頭不明個案 葵涌邨再多69人染疫 累計210人中招

公院爆疫｜威院精神科護士、伊院職員同染疫 病人化療後始知確診

新冠肺炎｜兩確診者曾到荃灣及沙田捐血 有血小板已用於病人

梁君彥：一名外判承辦商助理員初步確診 上周三曾於立法會上班

竹篙灣民安隊隊員初步確診 今日曾當任 擔任接待及支援工作

AEON大窩口店兩員工確診 落閘停業徹底消毒 未知染疫職員崗位

葵涌邨｜逸葵樓升降機大堂垃圾堆積 映葵樓飯盒放垃圾旁恐再爆疫

葵涌邨｜坐月媽媽冇食物 居民恐等檢測變染疫 議員收千宗求助

葵涌邨｜近半染疫居民沒打疫苗3成無病徵 打3針率低 無嚴重病例

政府周二起實施特別上班安排 部份僱員輪流在家工作 削公共服務

確診者投訴感染控制中心人手資源短缺：紙底褲着幾日先換一條

第5波疫情｜城大校長郭位曾與初確診學生同場 校方指有戴口罩

沙半山手記｜「洪門宴」處置方案 料周二公布 傳兩高官「落鑊」

葵涌邨｜憂傳播鏈趨模糊 梁子超：Omicron來快走快未必在港發生

抗疫兩年｜專家默受批評 許樹昌理解市民怨氣：我哋話晒事係誤會

Omicron｜國泰料去年蝕56億至61億 行政總裁：盡一切努力增運力

疫下企業加速轉型 科技券申請去年5108宗 創科署望年中完成審批

▼1月24日，政府派員清理逸葵樓及映葵樓垃圾▼



▼1月23日，葵涌邨逸葵樓及映葵樓情況▼



+ 2

▼1月23日香港醫院藥劑師學會介紹兒童及成人版復必泰▼



+ 3

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

