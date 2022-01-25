確診大廈｜98本地患者分布47幢樓宇　天恩邨恩翠樓患者也居逸葵樓

新冠肺炎疫情嚴峻，本港周一（24日）單日新增109宗確診個案，當中98宗為本地患者。葵涌邨今次最多個案為映葵樓，有32宗，周日錄得89宗的逸葵樓居次，但有22宗，尚有9幢都錄得1至2宗個案。疫情向葵涌邨四周擴散，葵芳邨、祖堯邨、石蔭，以至荃灣和深井都有新個案，荃灣名逸居1宗再多兩人確診，為日前患者家人。



嘉湖山莊翠湖居第五座及天恩邨恩翠樓都有個案，而當中曾居天恩邨的23歲女患者，也有居於葵涌邨逸葵樓。



黃大仙、深水埗、東涌都有三幢大廈上榜，疫情正在升溫。筲箕灣明華大廈1座再有患者，為之前染疫家庭成員，同區耀東邨耀福樓也有與輸入個案有流行病學關連個案。新入伙的皇后山邨，也錄得一宗個案。



▼1月24日確診者居住大廈▼



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多條公屋有居民染疫 居禾輋邨為採樣檢測員

根據衞生署公布，多條公共屋邨有居民確診，當中包括東涌滿東邨滿和樓，患者是38歲男士（#13294），與輸入個案有流行病學關連；另外，沙田禾輋邨富和樓亦有人染疫，涉一名33歲女士（#13312），她曾到葵青區圍封檢測區進行採樣工作；而觀塘和樂邨居安樓，以及葵涌祖堯邨啟勉樓，亦分別有57歲男子（#13315）及53歲婦人確診（#13337）。

▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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兩患者各報住兩個地址

一名32歲男患者（#13349）除了住在筲箕灣耀東邨耀福樓外，住處亦包括埔大埔中心12座；天水圍天恩邨恩翠樓的23歲女患者（＃13395），也報稱有居於爆疫的葵涌葵涌邨逸葵樓。居於涌葵涌邨逸葵樓的18歲青年（＃13376）也有居於荃灣悅來酒店。

青衣長康邨康和樓、屯門大興邨興平樓、粉嶺華明邨禮明樓、馬鞍山恆安邨恆江樓、沙田大圍美田邨美景樓、粉嶺皇后山邨皇頤樓、東涌滿東邨滿順樓、黃大仙竹園南邨富園樓、葵芳邨葵仁樓亦上榜。

另外，有養倉鼠的黃大仙豪苑一座初確診男子，其26歲男同事亦染疫（#13381），他住在黃大仙下邨龍樂樓。

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梅窩新增個案 嘉湖山莊有患者

深水埗汝州街寶喜大廈亦首次上榜，一名33歲男住戶染疫（#13292），另外深水埗祥康大廈亦有14歲女童中招（#13336）；深水埗慶豐大廈、葵涌石蔭路天安樓、土瓜灣鴻光街35號亦上榜。

梅窩亦出現確診者，一名14歲男童（#13375）住在梅窩福安閣B座。另外，天水圍嘉湖山莊翠湖居第五座亦有新增個案，涉65歲女病人（#13383）

至於荃灣華成樓B座、荃灣花園榮華閣亦各自有人染疫。東涌藍天海岸第 6 座亦有一名13歲男童確診（#13335）；深井海韻花園5座亦有一名41歲男染疫（#13306），

▼深水埗慶豐大廈圍封檢測▼



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名逸居再增2人中招 共5人染疫

另外，荃灣名逸居1座再新增兩個個案，二人均在竹篙灣檢疫中心確診，分別是65歲婦人（#13293）及34歲女士（#13307）。翻查資料，早前名逸居1座曾出現源頭不明個案，至今已累計有5人中招。

明華大廈、水泉澳邨再現患者

筲箕灣明華大廈1座再增一人染疫，涉61歲男病人（#13305），與輸入個案有流行病學關連。明華大廈1座早前已有2人中招，包括北角國都廣場的「足福里」員工，她曾為空姐母親跳舞的女子按摩，即明華大廈1座最近累計有3人確診。

至於沙田水泉澳邨竹泉樓，亦再新增一名患者，屬62歲男病人（#13311），該大廈周日亦有一名15歲男生中招。

▼1月24 ，政府專家到黃大仙豪苑視察，協助居民撤走▼



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▼近14日確診者居所行蹤▼

