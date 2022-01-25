港大推頂尖運動員入學計劃　首要考慮體育成就　今起接受申請

港隊在東京奧運創史上最佳成續，提升外界對運動員發展的關注及支援。香港大學今日（25日）公布，將於2022/23學年推出「頂尖運動員入學計劃」，吸納曾參與奧運會、亞運會等精英運動員入學。港大稱，計劃破格以運動員成就為取錄首要考慮，不會以特定公開試為主要考量，並設立遴選委員會全面審視申請人入學能力。計劃無年齡限制，現役及退役運動員均合資格，校方期望今年可取錄5位頂尖運動員。



港大今日公布，2022/23學年推出「頂尖運動員入學計劃」，吸納曾參與奧運會、亞運會等精英運動員入學。（資料圖片)

吸納奧運、亞運會取佳績運動員 限讀四類課程

港大2022/23學年推出「頂尖運動員入學計劃」，吸納曾參與奧運會、亞運會、全國運動會、世界盃及亞洲錦標賽，並取得優異成績的運動員入學，大學將提供選讀文學、工商管理、理學及社會學學士課程。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，現有「精英運動員推薦計劃」，看重申請人文憑試成績，按表現加分取錄；今次計劃則破格以運動員成績及表現為取錄首要考慮，不會用港大的一般收生標準，而是成立遴選委員會，由委員會去全面審視申請人入學能力，是否「能夠順利完成選讀課程作為最基本的要求」。委員會亦會考慮申請人的運動成就、面試表現、推薦信及個人陳述等。



至於申請人只限報讀上述4個課程，嚴志堅表示，因為這4個課程較多運動員選擇，加上屬「大類收生」，學生入讀後可再選擇主修，更具彈性。

校方指，「精英運動員推薦計劃」近3年每年取錄約20多名運動員，下學年計劃仍會持續。（資料圖片）

計劃學額不設限 期望取錄至少5人

雖然頂尖運動員獲彈性取錄，但嚴志堅指，校方不會調低其畢業要求，但考慮運動員學生要應付學業及比賽，按過往經驗，個別學院會提供協助，校方會作出協調，以支援他們學業成績達到標準。他指，計劃學額無限制，期望今年可取錄5位頂尖運動員。

遴選委員會主席為嚴志堅，其餘成員包括運動中心總監、學生事務長、兩位學院教授及兩位體育界人士，但詳細名單有待敲定。申請人沒有設年齡限制，本地及非本地生皆可，須取得體育學院或體育協會提名。

至於計劃是否包括傑出的非精英運動員，港大體育發展經理盧嘉琪表示，體育學院有一定的評分機，計劃囊括體院A級及B級的精英運動員，相信已包括在世界賽事取得一定成績的運動員。

3月下旬公布遴選結果

計劃提名截止日期為2月14日，2月15日至23日期間，委員會會篩選申請人，2月下旬至3月中，會舉行面試，三月下旬公布遴選結果。

曾代表香港出戰2012倫敦奧運會女子100米賽事、畢業於港大文學士的田徑運動員方綺蓓表示，在學時出戰奧運，校方容許她延遲交功課，以及批准延後畢業半年，一個學期內修讀7至8科，令她可以平衡學業及比賽。她指，期望入學的運動員，也能多享受及體驗大學生活，「與不同朋友交流，交流上會得到多嘢。」