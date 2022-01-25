葵涌邨成疫區　居民囤菜準備禁足：就嚟過年都唔記得咗

特首林鄭月娥今日(25日)表示，葵涌邨群組至昨日(24日)已累計確診226宗，其中，圍封強檢的葵涌邨夏葵樓截至中午已發現13宗個案，故決定擴大禁足範圍，夏葵樓亦須接受5天圍封檢測，以昨日為第1天計算，至本周五(28日)結束。

邨內居民人心惶惶，不少人指擔心居所圍封多日，「就嚟到新年都唔係好記得。」有太太為圍封五日做準備，購買大量蔬菜、雞蛋、肉類等，當中亦十分講究，「過年點都要食生菜，而且可以擺耐少少，仲有啲西芹、椰菜，都係可以擺耐啲。」另外，記者發現，有清潔工人在地下位置打掃時，沒有穿上更多的安全裝備，只有戴上口罩，在打掃及清理地下的紙巾。



第五波疫情持續，葵涌邨連日來出現邨內大爆疫，逸葵樓、映葵樓先後遭港府圍封5天，葵涌邨亦已累計至少276宗個案，因應一名住戶確診而圍封強檢的葵涌邨夏葵樓，亦要接受5天圍封檢測，以昨日為第1天計算，至本周五(28日)結束。

至下午時間，有零星一兩名住客大包小包返回夏葵樓單位，相信為禁足做準備，而政府部門人員中午起在大廈地下位置準備居民的午餐，當中包括有羅漢齋飯、粟米肉粒飯、梅菜扣肉飯等。另外，記者發現，有清潔工人在地下位置打掃時，沒有穿上更多的安全裝備，只有戴上口罩，在打掃及清理地下的紙巾。

居民：依家仲講乜嘢過年啦！

位於夏葵樓旁邊的春葵樓，居民連忙購買日常用品、新鮮蔬菜肉食返回家中，絕大部份人大包小包的回家，黃先生購買大量蔬菜、凍肉等等回家，他説，「屋企多細路，佢哋未必啱食，分分鐘要留喺屋企五日。」農曆新年將至，問他會否擔心新年期間需要禁足留家度歲時，黃笑說，「都感覺唔到過年啦，過年都係咁㗎啦，依家仲講乜嘢過年啦，生活都係咁過。」又説連日來為準備禁足購買大量日常用品，已無閑去考慮其他事。

黃女士拉著手推車，購買大量雞蛋、蔬菜、漂白水等等回家，她搖搖頭說，「真係好擔心，又要驚隨時封、又要驚中，乜都驚，冇咩心情過年，初一要禁足的確係唔太想，冇得知道點算。」問到她連日來有何準備，她提到已經購買足夠四至五日的蔬菜，盡量「拉得(餸菜)幾多得幾多」，選材之中花盡心思，「過年點都要食生菜，而且可以擺耐少少，仲有啲西芹、椰菜，都係可以擺耐啲。」