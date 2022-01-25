葵涌邨爆疫︱議員反映邨民被迫放年假　促列作認可隔離營劃一保障

葵涌邨疫情大爆發，當中逸葵樓、映葵樓、夏葵樓都須圍封隔離，另外多幢大廈都須短暫圍封強檢，導致不少居民工作受影響。勞工界立法會議員、勞聯周小松今日（25日）早上於港台節目表示，雖然檢疫人士可以向衞生署索取病假證明書，但沒有工作人員可向居民清晰解釋狀況，令他們感到徬徨。另外，不少居民被僱主要求以年假補償無法上班的日子，周小松認為法例有灰色地帶，政府資訊亦發放得不清楚。



▼1月24日，葵涌邨夏葵樓圍封檢測▼



周小松：居民求助無門 工作人員均自稱外判

周小松指，很多僱主都要求員工用自己的年假，去補回因圍封強檢而無法上班的日子。他指，政府曾經表示如果因為檢疫令而無法上班，可向衞生署索取病假證明書，不過居民由於不確定圍封強檢是否等同「檢疫令」，近幾日多次向屋邨工作人員查詢，但完全沒有人可解答到，「個個都話唔清楚，我只係外判工」，很多居民都感到徬徨，求助無門。

他認為，政府在訊息傳達和行政安排上仍然很不清晰，而實際上葵涌邨被圍封強檢，與在竹篙灣被隔離的性質是一樣，行政當局應該清晰界定被圍封禁足的大廈是檢疫中心，可減少很多混淆。他又指一些「打散工」的人士即使有病假證明，但基於工作是日薪安排，所以等同手停口停，希望政府可找方法為他們紓困，建議政府在防疫抗疫基金中，為這些強檢期間沒了收入的工友提供每日生活津貼。

鄧家彪批政府資訊發放「唔清唔楚」

工聯會立法會議員鄧家彪指，政府所謂的「呼籲」僱主體諒員工，是「唔湯唔水、唔清唔楚」，因為勞福局局長羅致光曾清楚表明如因衞生當局的檢疫令而不能上班，相關人士可向衞生署索取病假證明書，圍封五天按現時法例已可取得有薪病假，如果僱主此時解僱員工並不合法，質疑政府為何不清楚說明法例要求。他又點名表揚九巴，指該公司發出公告，要求住葵涌邨的同事不要上班，但會照樣支薪。

不過，鄧家彪指有些葵涌邨居民並非住在禁足的大廈，但都被僱主要求放年假而暫時不上班，這是灰色地帶所在。他又認同，防疫抗疫基金應向受檢疫停工影響的零散工作人士，發放短期津貼，認為劃界並不難。