葵涌邨｜有居民稱被解僱　朱敏健：視乎情況或觸犯殘疾歧視條例

葵涌邨疫情持續擴散，有團體訪問受影響居民，發現至少11人因為被禁足而遭到解僱。平機會主席朱敏健今早（25日）於港台節目表示，假如解僱原因是因為員工居住葵涌邨，並懷疑他可能因此有較高的感染及傳播風險，僱主便有可能觸犯《殘疾歧視條例》，不過具體情況需視乎每宗個案細節而言。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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「葵青街坊聯合陣線」早前訪問了約200名受影響的葵涌邨居民，發現邨內有至少11人被僱主解僱。朱敏健今早於港台節目《千禧年代》表示，相關情況有可能觸犯《殘疾歧視條例》。他解釋，假如僱主認為員工居住於葵涌邨，懷疑有較高的感染及傳播風險，因此決定解僱該員工，便有可能觸犯《殘疾歧視條例》，但實際情況需視乎證據。假如是因為影響工作而解僱，則要視乎僱傭合約細節，可能關乎《僱傭條例》。他呼籲，如員工感到被歧視，可向平機會求助。

平機會主席朱敏健（資料圖片／羅君豪攝）

早前漁護署下令銷毀倉鼠，並呼籲市民將去年12月22日後購買的倉鼠，交予漁護署。朱敏健表示，假如有人認為倉鼠的主人有高染疫風險，因此認為他不負責任，然後排斥他，同樣有可能觸犯《殘疾歧視條例》。他續稱，假如認為倉鼠的主人有高染疫風險，但之後集中研究防疫工作，則不會觸犯法例。

▼1月19日，漁護署到Little Boss旺角分店人道毀滅小動物▼



另外，朱敏健表示，有少數族裔領袖反映，傳媒在報道確診者時，曾使用族裔命名，憂令公眾誤解該族裔有較大傳播風險。報道以國藉命名並非大問題，而且很難避免，希望市民不要過份解讀，或對相關族裔人士避之則吉。