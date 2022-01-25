葵涌邨｜11人稱因圍封被解僱　勞福局警告僱主︰或構成不合理解僱

本港新冠疫情嚴峻，過去兩日錄得過百宗確診個案。當中重災區葵涌邨疫情持續，逸葵樓及映葵樓住戶仍需繼續圍封禁足，以進竹強制檢檢測。有團體早前訪問該區居民，發現有11人稱因當局圍封大廈被解僱。勞福局發言人今日提醒僱主，若因隔離檢疫、強制檢測等作出解僱，或會構成不合理解僱，呼籲受影響僱員可向當局求助。



「葵青街坊聯合陣線」於上周六（22日），即葵涌邨逸葵樓住戶被禁足首日，於網上訪問約200名居民，分別來自該邨逸葵樓、映葵樓、芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓及旭葵樓。調查結果顯示，有11名居民因當局圍封大廈被解僱；亦有81名居民被迫放無薪假或年假。

勞福局發言人今日提醒，僱主應盡量諒解僱員在疫情下面對的實際困難，與僱員保持良好溝通，協商工作安排。發言人警告，不應因隔離檢疫、限制與疫檢宣告，以及強制檢測公告而解僱，否則或會構成不合理解僱。因此呼籲受影響僱員，可聯絡勞工處勞資關係科尋求協助，並告僱主提出申索。

▼1月25日，葵涌邨夏葵樓強制檢測▼

