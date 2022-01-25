疫情｜增6宗源頭不明第五波單日最多　葵馥苑警察宿舍29歲女確診

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心今日（25日）公布，新增124宗確診個案，本地個案佔93宗，本地不明源頭個案有6宗，為第五波疫情單日最多。



有患者任職會計、銀行職員、手錶維修員、診所工作人員等，足跡遍及多區，包括元朗Grand Yoho、屯門黃金海岸、何文田、大埔、筲箕灣等，其中一名源頭不明的確診29歲女子，居葵涌邨範圍內葵馥苑安葵閣，據資料是警察宿舍。



《香港01》製圖

葵馥苑安葵閣夾在葵涌邨樓宇中間

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，增6宗本地源頭不明個案，包括一宗個案居住元朗Grand Yoho第2座，在觀塘道1亞太中心（One Pacific）任會計。

一名29歲女患者居葵稪苑安葵閣，為家庭主婦，感染源頭仍在調查，她於1月24日發燒，1月23日檢測中心樣本呈陽性。葵馥苑安葵閣是警察宿舍，與樂葵閣原為葵涌邨同一項目的第4及5座，原為居屋，在停售後改為紀律部隊人員宿舍，兩大廈與葵涌邨樓宇只有一條大窩口道之隔，因此都被納入強制檢測。

▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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張竹君表示，檢視過患者行程，該地區好多共用設施，如每人都可能去過葵涌商場、葵涌街市、甚至大窩口街市，未必是邨內、可能在邨外邊或附近已經有傳播。

葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

黃金海岸遊艇會司機疑與染疫廚師同更衣室中招

一名62歲男子在黃金海岸遊艇會任職司機，居住粉嶺嘉福邨福安樓，較早前黃金海岸有廚師確診，二人不相識亦無接觸，但可能用同一洗手間及更衣室，有關地方要消毒及人員要強制檢測。

一名41歲女士在威爾斯親王醫院李嘉誠專科診療所工作，住箕灣愛東邨愛平樓，未有源頭；一名40歲男子，在何文田恒生銀行上班，在大埔白石角雲滙一座2樓居住 。一名75歲退休男子，居黃大仙上邨達善樓，帶變異病毒株L452R，未找到源頭。張竹君提到，留意到黃大仙有傳播，髮型屋及豪苑有垂直傳播，個案又遲發現，呼籲黃大仙區人士要自願檢測。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼

