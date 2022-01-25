葵涌邨夏葵樓至少13宗初步陽性　分布不同座向樓層　政府料大爆發

葵涌邨疫情不斷擴大，繼逸葵樓及映葵樓須禁足圍封後，邨內另一幢大廈夏葵樓亦須接受5天圍封檢測。

政府中午再表示，夏葵樓昨晚（24日）經過圍封檢測行動後，至今已發現至少13宗陽性檢測個案，並分布夏葵樓不同座向及樓層單位，形容有出現「大規模爆發」的跡象。政府決定延長相關宣告的執行日期，目標在1月29日上午約7時完成此行動，受檢人士期間須進行多次檢測，即連同昨日進行的檢測，一共檢測5次。



+ 2

政府表示，鑑於葵涌邨夏葵樓有極高感染風險，故有必要採取果斷行動，把早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至1月29日，以阻截病毒進一步擴散。

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於1月24日至28日指定時間接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以鼻腔和咽喉合併拭子採樣。受檢人士必須按政府人員的指示留在處所內，以減少交叉感染的風險。另外，政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

至於曾於過去兩個星期到訪夏葵樓超過兩小時的人士，亦須按早前發出的強制檢測公告，在1月22日或23日、1月24日、1月25日、1月26日和1月29日進行檢測。