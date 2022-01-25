01消息：當局急徵退休紀律部隊人員協助過年圍封行動　時薪$390

本港新冠病毒Omicron及Delta疫情嚴峻，新增確診連續三日過百宗，料短期內仍不樂觀，正值即將運農曆新年，據了解，為應對新年期間的確診大廈「圍封及強檢行動」，公務員事務局發電郵向退休紀律部隊人員招手，召募專隊成員，時薪為390元。《香港01》正向公務員事務局查詢。



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工作包括到有確診者大廈上門探訪

據了解，紀律部隊內部廣傳，公務員事務局現正透過退休後服務合約計劃，以短期及兼職形式，招募退休紀律部隊人員，參與在農曆新年期間的圍封及強檢行動專隊，即由1月31日至2月3日如有相關行動，會獲每小時390元報酬，工作包括到高感染風險樓宇上門探訪、協助居民登記、處理特別案例如協助長者、人流管制、維持秩序等。

招聘內容提到，專隊的行動時間約由下午5時至凌晨3時結束，行動亦可能在日間進行，實際時間視乎個別行動情況。以此推算每次做10小時，薪金有3,900元。

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